Csökken az antibiotikum-használat a hízóállatok esetében

A hústermelésben az állatok hizlalása során meglehetősen sok antibiotikumot használnak fel, ez pedig a gyógyszer-rezisztencia kialakulása és terjedése miatt kockázatos dolog. A német BFR végzett vizsgálatokat az elmúlt évek trendjeiről, és arra jutottak, hogy 2018-tól fogva csökkent az antibiotikum-használat a húsállatok tartásában, s a felmérés azt is kimutatta, hogy a vágóhidakra kerülő állatokban kevesebb az antibiotikum-rezisztens kórokozó is. Bár e rezisztencia-csökkenés általános volt, ám eltérések és fluktuációk voltak állatfajonként, és ez nem volt arányban azzal, ahogyan a gyógyszer fogyása csökkent. „Jobban meg kell értenünk a kórokozók rezisztens viselkedését és minél jobban igyekeznünk kell, hogy ezt hosszú távon csökkenteni tudjuk” – mondta Dr. Annemarie Käsbohrer professzor, a jelentést összeállító csoport vezetője.

A legkevesebb antibiotikumot a marhatartásban használták fel, ezt a sertéstartók követték, végül a baromfitartók voltak a legnagyobb arányú felhasználók. Minden állatcsoportban csökkent azon antibiotikumfélék alkalmazása, amely az emberi gyógyászatban is fontos, ez pedig igen nagy előrelépésnek számít. A cél az, hogy a lehető legalacsonyabbra vigyük le e gyógyszerek felhasználását, mivel így lehet a legkönnyebben csökkenteni annak az esélyét is, hogy az állatokban rezisztens kórokozók alakuljanak ki, s azok azután átterjedjenek az emberre is.