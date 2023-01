Különleges méretű tengeri őshüllőt találtak Kínában

A pachypleuroszaurusz a triász időszakban élt, kis- vagy közepes termetű tengeri őshüllő volt, gyíkszerű lény, a Jünnanban, azon belül a Ji Autonóm Területen megtalált példánya 47,1 centi hosszúságú, ebből 25,4 centi az állat farka – számolt be a Kínai Tudományos Akadémia. Nevében utalnak hosszú farkára és a település nevére: Honghesaurus longicaudalis. Az állatnak összesen 121 csigolyája volt, ebből 69 tartozott a gerinc farki részéhez. Más pachypleuroszauruszoknál eddig 58 farokcsigolya volt a rekord, ezt döntötte meg most az állat, a kutatók szerint a megsokasodott farokcsigolyák száma az életmódhoz való alkalmazkodás jele, vagyis ezzel a tengeri őshüllő úszási képességei váltak jobbá. A megnyúlt test és a különösen hosszú farok miatt az állat minden bizonnyal kiválóan tudott manőverezni, és nemcsak remek, de rendkívül jó energiahatékonyságú úszó is lehetett. A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmány szerint úszása során kígyózó mozgást végezhetett, ebben segítette testalkata.

A szárazföldek elrendeződése a triász közepén, a piros csillag jelzi a fosszília felfedezésének helyét. Forrás: Scientific reports

A pachypleuroszauruszok a Tethys-óceánban éltek, a most feltárt kínai példány az óceán keleti pereménél, maga az óceán átjárást biztosított az állatoknak a mai Európa és Dél-Kína közti régióban. A Honghesaurus anatómiai jegyeiben kissé közelebb áll az európai rokonaihoz, mint a Kínában korábban felfedezettekhez, és eddig ez a legrégebbi pachypleuroszaurusz Kínából. A kutatók szerint a kínai pachypleuroszauruszok egy európai őstől származhatnak, annak közvetlen leszármazottai lehetnek.