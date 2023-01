Tűzoltók súlyos egészségkárosodása

Több különböző, a Scientific Reports és az Occupational Medicine folyóiratokban publikált tanulmány foglalkozik a brit tűzoltók munkával kapcsolatba hozható testi- és mentális egészségével, vagyis azokkal az ártalmakkal, amelyek a speciális hivatásuk révén érik őket. A rendkívül átfogó vizsgálatokat a Közép-Lancashire-i Egyetem tűzbiztonsággal foglalkozó kutatói készítették. A felmérésben az össz brit tűzoltóság létszámának negyede vett részt, több mint tízezer most szolgáló vagy már nyugdíjas tűzoltó.

Az összes ráktípusra vonatkozóan 1,6-szer nagyobb a tűzoltók halálozása a többi emberénél, 5-ször nagyobb a szívinfarktusban és közel 3-szor nagyobb a sztrókban elhunytak száma, az átlagemberekhez képest.

Bizonyos ráktípusok esetében különösen nagy volt a tűzoltókra leselkedő veszély: a prosztatarák 3,6-szor, a leukémia 3,17-szer, a nyelőcsőrák 2,42-szer nagyobb halálozási arányú volt az ő esetükben, mint az átlag. Az ismeretlen eredetű rákban a tűzoltók 6,37-szer nagyobb eséllyel haltak meg. Az össz rákos megbetegedés 36 százaléka bőrrák volt!

A méreganyagok okoznak a tűzoltók ötödénél valamilyen mentális egészségi problémát, az átlagemberekhez képest 2-szer gyakoribb volt a szorongás, és 3-szor gyakoribb a depresszió. E problémák is a méreganyagokhoz köthetőek, nagyobb arányban voltak jelen azoknál, akiknek a tűzoltólaktanyájában nem volt elkülönítve tiszta és szennyezett ruhák elkülönítése, így akár kormos környezetben is ehettek.

„Azt már tudtuk, hogy a tüzekben lévő szennyező anyagok valószínűleg rákot és más betegségeket okoznak a tűzoltókban, most viszont már bizonyítékaink is vannak, s az is kiderült, hogy a mentális egészségükre is hatnak ezek az anyagok” – mondta Riccardo la Torre, a tűzoltók szakszervezetének egyik vezető tisztségviselője (e szervezet kezdeményezte a kutatásokat).

A különféle ráktípusok eltérő szennyező anyagokhoz köthetőek, ezeket a tűzoltók oltás közben belélegezhetik vagy épp a bőrükön át szívódnak fel. A kutatások azt jelzik, sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tűzoltók egészségügyi ellátására, szűréseikre, és persze a lehető legjobban csökkenteni a szennyeződéseket, például a jobb védőfelszerelésekkel Ezeknek anyagi vonzata is van, amelyre a politikának is reagálnia kell.

Bár a kutatást Nagy Britanniában végezték, igen nagy valószínűséggel más országok tűzoltóira vonatkozóan hasonló eredmények születnének, így nevezhetjük globálisnak a problémát.