Forrás: University of Geneva

Benjamin Franklin 1752-ben feltalálta a villámhárítót, amelyet ma függőleges rúdként alkalmazunk. Azonban ennek korlátai vannak. A rúd kb. a saját magasságával megegyező átmérőjű körben védi le a tárgyakat és embereket (10 méter magas rúd 10 méteres körzetben véd), és azt, hogy milyen magasba nyúljanak a villámhárítók, nem lehet a végtelenségig növelni. Mi lehet a megoldás?

A Genfi Egyetem kutatói vezette európai csoport lézeres villámhárító (LLR) fejlesztésébe és tesztelésébe fogott, az eredményekről a Nature Photonics szakfolyóiratban számoltak be.

A hegytetőn álló távközlési antenna kísérleti lézeres villámvédelme Forrás: University of Geneva

A lézerfény impulzusai ionizálják a légköri nitrogént és oxigént, s ezzel egy elektromosan vezetőképes csatornát hoznak létre a levegőben, amely képes arra, hogy a hagyományos villámhárítókhoz hasonlóan magához vonzza a villámokat. A kutatók egy svájci hegy tetején (2500 m magasságban) tesztelték a lézeres eszközt, amellyel egy kb. 120 méter magas távközlési adótornyot védelmeztek, a torony teteje fölé irányítva a lézert. E torony Európa egyik legtöbb villámcsapást kapó építménye, amelynek a tetején természetesen egy hagyományos villámhárító is van. 2021. június-szeptember között minden egyes előrejelzett zivatar idejére bekapcsolták a lézert, ez persze azzal is járt, hogy a régió légi forgalmát is el kellett terelni biztonsági okból. A lézeres kísérletek adatait aztán összehasonlították azzal, amikor csupán a torony hagyományos villámhárítóját érték a villámcsapások.

A rengeteg adat elemzése közel egy évet vett igénybe, ám mostanra kiderült: az LLR hatásos a villám elvezetésében, és már az első villámból kiderült, hogy az kb. 60 méteren át a lézerfény vonalát követte, mielőtt a torony villámhárítóját elérte volna. Ez azt jelenti, hogy 120 helyett 180 méteres átmérőjű területen védte meg a tárgyakat a villámcsapástól. A tapasztalatok azt mutatták, hogy még ködös időben is működőképes maradt a lézeres eszköz, ilyet pedig korábban csak laborkörülmények közt láttak.

A villám egy szakaszon a lézerfény keltette ioncsatornát követi, majd átugrik a klasszikus rúdvillámhárítóra. Forrás: University of Geneva

A kutatócsoport következő feladata az, hogy még tovább növeljék az LLR kiterjesztett magasságát, a cél az, hogy egy 10 méteres hagyományos villámhárítót 500 méteres magasságig meghosszabbítsanak e módon.