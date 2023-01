Párbajra használhatta szarvát a trilobita

Neptunusz háromágú szigonyára emlékeztetőek azok a szarvak, amelyeket e különös trilobita (korábbi nevén háromkaréjú ősrák) egyedei viseltek, s amelyekről egy kutatócsoport úgy véli, a hímek egymás közti vetélkedésében lehetett szerepe. A Londoni Természettudományi Múzeum számolt be erről a kutatásról, amely szerint számos ma élő bogárhoz hasonlóan egymás forgatásához-dobálásához használhatták ezek az ősállatok a szarvukat.

A kutatók elképzelése szerint valami ilyesmi játszódhatott le az ősállatok párbaja során (balra) Forrás: NHM / Alan Gishlick

Richard Fortey professzor, a múzeum tudományos munkatársa, a kutatás egyik résztvevője elmondta: „Ez a rendkívüli, devon időszaki trilobita, a Walliserops különös, hatalmas méretű háromágú szigonyt viselt a fején, amelynek a funkciója régóta rejtély volt.” A kutató hozzátette, úgy vélik, párbajozáshoz használhatták a dominanciáért folyó vetélkedésben. „Az állatok nemi indíttatású vetélkedése százmillió évekkel előbb kifejlődhetett, mint gondoltuk.” A kutatók a tanulmányukban arra is kitértek, hogy a trilobiták hím és nőstény egyedei eltérő külsejűek lehettek (ez az ún. ivari kétalakúság), ámbátor ennek teljes körű bizonyításához további adatokra lesz még szükség.

Egy Walliserops trifurcatus nevű faj, amely ékes képviselője a szóban forgó trilobitáknak. Forrás: Wikimedia Commons

E trilobiták esetében az első tudományos leírásuk során többféle elképzelés is felmerült a szarv célját illetően: áshatott vele az üledékben, vagy épp önvédelemre használhatta a ragadozói ellen, és persze már ekkor megfordult a kutatók fejében, hogy a szexuális vetélkedésben lehetett szerepe. Borzasztó nehéz azonban bizonyítani egy szerv feladatát egy olyan állatban, amely leszármazottak nélkül halt ki, így nincs valódi ma élő rokona, amelyhez hasonlítani lehetne. A kutatók most egy igen különös egyed vizsgálatával jutottak előbbre e kérdésben.

Míg a fejen viselt szarv a Walliserops-egyedekben háromágú (innen a hasonlítás Neptunusz szigonyához), addig volt egy ugyanazon fajba tartozó példány a múzeum gyűjteményében, amelynek négyágú volt a szarva (e példány látható a cikkünk nyitóképén). Ez az egyed teljesen kifejlett, felnőtt példány volt, amiből különféle következtetéseket vontak le a szakemberek: biztosan nem zavarta a növekedésben, táplálkozásban, elbújásban az, hogy társaitól, a „szabványtól” eltérő alakú volt e szerve. Ez azt jelentette a kutatók szerint, hogy nagyon nagy eséllyel csupán a párharcokban lehetett szerepük a szarvaknak, és nem valamilyen létfenntartó funkciójuk volt. Ez hasonló ahhoz, hogy egy szarvas is teljesen egészséges felnőtté válhat akkor is, ha az agancsa abnormálisra nő.

Számos orrszarvúbogár rendelkezik hasonló jellegű szarvakkal. A sor jobb szélén a trilobita szerepel, az arányok összehasonlítása céljával. Forrás: NHM / Alan Gishlick

Bár ma nincs a trilobitákhoz közvetlenül hasonlítható állat, egyes bogarak, orrszarvúbogarak ugyan hasonló szerkezeteket viselnek a fejükön. Az evolúció során, egymással nem rokon állatoknál, kialakult olyan hasonló szerv, mellyel a különböző élőlények hasonló feladatot láttak el – ez a konvergens evolúció eredménye.

A kutatók szerint itt is ilyen helyzet állhat fenn: a bogarakhoz hasonlóan használhatták a trilobiták a saját szarvukat, mellyel a párzási időszakban a hímek párbajozhattak vetélytársaikkal. A trilobita háromágú szarvának alakja leginkább azon bogarakéhoz hasonlított, amelyek felfordítják párbaj közben az ellenfelüket a szarvukkal (lásd a fentebbi videóban). Bár a trilobita számára sem volt végzetes, ha felfordították a testét, és biztos, hogy egy idő után visszatornázta magát normál pózba, ám ez az idő elegendő lehetett az ellenfele számára ahhoz, hogy a nőstényt megszerezve a párzásra is sor kerülhessen.

Ha ez igaz, akkor a Walliserops nembe sorolt trilobiták jó eséllyel mind hímek, és a nőstényeket, amelyek valószínűleg nem rendelkeztek szarvakkal, másik nembe sorolhatták be. Ezt azonban elképesztően nehéz lehet bizonyítani. Ez a felfedezés is gyarapítja azok sorát, amelyek alapján a trilobitákra, legalábbis néhány csoportjukra is jellemző lehetett az ivari kétalakúság.