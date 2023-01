Ahol már betiltották a kínai díszkörtét

A kínai díszkörte (Pyrus calleryana) rendkívül szép, tavasszal habos fehér (bár kimondottan büdös) virágruhába, ősszel ragyogó vörösbe öltöző fa, amelynek következtében igen kedvelt díszfává vált, újabban hazánkban is. Azonban a szépség megtévesztő: a fa képes igen gyorsan szaporodni, ráadásul hatalmas tövisei és igen mélyre nyúló karógyörekei nőnek, s ennek következtében áthatolhatatlan bozótokat alkot, amelyeket aztán ki se lehet irtani. Főként ősszel könnyen meg tudjuk különböztetni a hazai, őshonos vadkörtétől: hetekkel tovább lombos marad, és még novemberben is láthatóak feltűnő lángvörös levelei, míg a hazai vadkörte október elején-közepén lehullajtotta lombját. A díszkörte aprócska gyümölcseit a madarak örömmel elfogyasztják, ám a magvakat így terjesztik is, sajnos. Mivel nincsenek természetes ellenségei sem, könnyen átveheti az uralmat a természetes növénytársulásokban, s teszi is ezt az USA számos helyén.

Díszkörte-fasor Virginia államban Forrás: Wikimedia Commons

A Cincinnati Egyetem számolt be arról a hírről, amely szerint az USA Ohio államában 2023-tól betiltották a kínai díszkörtét, 2024-ben Dél-Karolina állam is így tesz majd. „A díszkörte sarjak sorra tűnnek fel erdeink aljnövényzetében, s rendkívül nehéz őket eltávolítani a mélybe nyúló karógyökerük miatt” – magyarázta Theresa Culley biológus, aki egy természetvédelmi terület erdejének kezelését vezeti és az állam inváziós növényeivel küzdő bizottságának is tagja. Sajnos e területen is egyre több díszkörte növekszik, mindegy neki, hogy árnyékos vagy napos, száraz vagy vizes a terület. „Nagyon ellenálló növény, gyakorlatilag bárhol képes megélni. Mivel rengeteg virága van, a beporzóknak köszönhetően rengeteg a gyümölcse is, amelyeket aztán a madarak széthordhatnak.”

A madarak kimondottan kedvelik a fa gyümölcsét. Forrás: Wikimedia Commons

Ohio első az USA államai közt, ahol tiltólistára kerül e fafaj, de a szakemberek bíznak benne, hogy ezzel lavinát indíthatnak el, Dél-Karolina és Pennsylvania lesznek a következők, ám további államok is jelezték, hogy hamarosan csatlakoznak a tiltáshoz. Egy faiskola tulajdonos-vezetője, William Kyle Natorp elmondta, hogy a díszkörte iránti kereslet is zuhant, amint világossá vált, mennyire káros is a fa a természetes élővilágra, hozzátette, sok kerttulajdonos már ki is vágatta és ültetett helyette valami más virágos fát. Arra egyébként ajánlások is vannak, hogy milyen őshonos fajokkal érdemes kiváltani a kétségkívül mutatós díszkörtét.

Theresa Culley egy díszkörtékből álló erdőben, amely a madarak vetette magvakból nőtt ki, a természetes, őshonos növénytakaró kárára. Forrás: University of Cincinnati

A díszkörtét a városi parkba vagy épp utak szélére ültetők is fogják már a fejüket, ugyanis mintegy 20 éves korára a nyúlánk fa kimondottan törékennyé válik, a viharos időjárás gyakran tépázza meg ágaikat, s gyakran okoznak jelentős anyagi károkat. A betegségekkel szembeni ellenálló képessége, gyors növekedése és igénytelensége miatt nehezen lehet megszabadulni tőle.

Egy viharban megtépázott díszkörte letört vastag ágai, Virginia államban. Ekkora ágak már autókat, háztetőket tehetnek tönkre. A faj kimondottan hajlamos az efféle törésekre. Forrás: Wikimedia commons

Nagyon hasznos lenne, ha a hazai szakemberek is mielőbb elgondolkodnának az idegenhonos fa elleni jogi fellépésen (bár a probléma már évekkel ezelőtt bekerült a hazai szaksajtóba is), mielőtt az amerikaihoz hasonló károkat okoz, kiűzve erdeinkől az őshonos fafajokat. Addig a magánemberek és a parkokat tervező szakemberek számára jelentsen intő példát ez, és most az egyszer próbáljunk meg mások kárán tanulni, amíg nem késő!