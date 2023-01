Madárinfluenza egy spanyol nyércfarmon

2022 őszén Spanyolországban nyércek tömeges betegségére derült fény egy amerikai nyérceket (Neovison vison) tenyésztő prémfarmon. Ez az állatfaj fizet az életével – évente mintegy 50 millió egyedet ölnek le világszerte – azért, hogy egyesek nercbundában tetszeleghessenek. A beteg és elpusztult állatok vizsgálata a nagy megbetegítő képességű madárinfluenza-törzs, a H5N1 jelenlétét mutatta ki a spanyol farmon.

Talán nem felejtettük még el pár éve a covid kapcsán hasonló súlyos átfertőzést találtak számtalan nyércfarmon, ami aztán az állatok elpusztításához vezetett (nem mintha egyébként öregek otthonába kerültek volna). Most is elpusztították a farmon élő mintegy 50 ezer nyércet.

A spanyol esetben valószínű, hogy vándormadarakkal érkezett a vírus a régióba, néhány madárinfluenzában elpusztult szula és sirály tetemét is megtalálták ekkoriban a környéken. A vírusok genetikai elemzése is arra utalt, hogy a kontinensünkön vad madarakból már ismert törzsre hasonlít leginkább a nyércek vírusa, azonban egy olyan mutáció is volt benne, amely már feltehetően a nyércekben alakult ki, és az emlősök közti terjedést segíti elő, ez most a spanyol farmon be is bizonyosodott. E vírus eddig nem volt képes emlősök közt terjedni, az emberi esetek is minden alkalommal madaraktól közvetlenül kerültek át. Azonban a spanyol eset is arra figyelmeztet, hogy képes ilyen változásra a vírus, és ha itt megtörtént, másutt is létrejöhet ilyen mutáció.

Az esetről az Eurosurveillance szakfolyóiratban számolt be a kivizsgáló spanyol-olasz kutatócsoport. Ez a figyelmeztetés is csak egy a sok közül, amelyben a vadállatoktól az emberre jutni képes fertőzésekre hívják fel a figyelmet a járványtani szakemberek, ahogy teszik ezt évtizedek óta, sajnos nem sok sikerrel. A Minnesotai Egyetem beszámolója szerint a H5N1 Amerikában terjedő (egyelőre állati) járványának még állatkerti grizzly áldozata is volt, amellett, hogy tigrist, pumát is elpusztított a fertőzés, még egy vadon élő grizzlyben, de mosómedvék, szkunkok és vörös róka mellett egy alaszkai kodiak-medvében is kimutatták a vírust. Az USA-ban 2022-ben a H5N1 terjedése miatt 57,8 millió háziszárnyast kellett leölni, azonban a járványnak idén se szakadt még vége.

A H5N1 influenzatörzsről a járványtani szakemberek igen hosszú ideje úgy tartják, rendkívül pusztító járványt okozna, ha átalakulna emberről-emberre terjedő fertőzéssé, emiatt is ijesztő, ha nem madár áldozatai vannak a betegségnek. (A covid idején kialakult helyzet miatt elméletben ma már minden prémfarmon kötelező a dolgozóknak a maszk viselése az állatok ellátása során, most pedig a fertőzés igazolásával egyidejűleg további védőöltözetet is kellett viselniük, az állatok elpusztítása és a farm fertőtlenítése során is.)

A különösen gyors evolúciójú influenzavírusok esetében a hasonló események is azt bizonyítják, sokszor csak a szerencsén múlik, hogy még nem alakult ki a ránk nézve végzetes vírusváltozat. Ezt a szerencsét azonban minden olyan alkalommal csökkentjük, amikor a tömegesen tartott állatok és az emberek egymással érintkezésbe lépnek. A különböző, nagy tömegben együtt tartott állatok, mint a prémfarmokon élők, különösen nagy veszélyt jelentenek, köreikben könnyen kialakulhat az influenzának emlősök közt terjedő változata, ahogy ez most is történt. A legjobb megoldás az volna, ha egyáltalában nem lennének prémfarmok, de amíg vannak addig a jelenleginél sokkal de sokkal szigorúbban kellene védekezni a hasonló fertőzések lehetősége ellen is. Egyrészt meg kell akadályozni, hogy a madarak fertőzése átjusson a prémállatokba, másrészt pedig azt, hogy azok az embert megfertőzhessék.