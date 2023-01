Almavirágzás és mesterséges intelligencia

Bár lehet sajnálkozni azon, hogy a gépi beporzást fejlesztik egyes helyeken, amíg nem lépünk fel valóban hatékonyan a rovarok végzetes létszámcsökkenése ellen, addig nincs jobb módja a jövőre való felkészülésnek. Feltéve persze, hogy a jövőben is szeretnénk majd élelmiszert termelni.

A Pennsylvania Állami Egyetem kutatóinak sikerült az első lépést megtenniük a hatékony robotikus almabeporzás felé: gépi tanulás útján az általuk fejlesztett rendszer sikeresen felismerte az almák virágai közt a fővirágot.

A kamera az almáskertben dolgozó gépre szerelve vizsgálja a virágokat. Forrás: Penn State

Az alma virágai kis csokrocskákban (4-6 virág), és bár ezek mind képesek megtermékenyülni, a legszebb és legnagyobb almát a legelsőként kinyíló fővirág hozza. Emiatt is szokták az alma virágzatát ritkítani a termesztők, így a fa a fővirágba tudja fektetni az energiáit. A mesterséges beporzásnál pedig, ha majd erre kerül sor, eleve csak ezt a virágot fogja megtermékenyíteni a robot.

Az egyetem mezőgazdasági karán Long He egyetemi docens vezetésével számos vesződséges, kézi erővel végzett mezőgazdasági munkát kiváltani képes robotot fejlesztenek, így például gombaszedőt. E sorba illik az almák virágzásánál alkalmazott módszer is. „Itt Pennsylvaniában egyelőre még a méhek végzik az alma beporzását, azonban másutt, ahol fokozottabb a méhek pusztulása, a termesztőknek előbb-utóbb szükségük lehet e technológiára” – magyarázta He.

Az MI kiértékelte a képeket az azokon látható virágok, takarásban lévő virágok, illetve bimbók szerint. Forrás: Penn State

Az MI a részint rejtve, takarásban maradó virágok közt is képes megtalálni a fővirágot, és sikeresen tesztelték is az egyetem kísérleti almáskertjében, Gála és Honeycrisp fajtákon. A Smart Agricultural Technology szakfolyóiratban közzé tett eredmények szerint az MI igen jól teljesített, és nagy arányban sikerrel találta meg a fővirágokat. A virágzás elején 99, amikor pedig már minden virág kinyílt a fákon, 65 százalék volt az MI találati aránya! Azonban a kutatók szerint ezt az utóbbi arányt még sokat lehet javítani azzal, ha nagyobb adatmennyiségen végzik az MI betanítását.