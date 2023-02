Hőhullámok és a városi fák

Mindannyian jól tudjuk, hogy a fák árnyékukkal, párologtatásukkal mérséklik a hőséget, és azt is, hogy a városi zöldterületek létfontosságúak ezen okból is, persze számos más mellett. Egy újonnan, a The Lancet folyóiratban közzé tett elemzés szerint a fák a városok lakói körében nem kevés halálos áldozatot is szedő hőhullámok hatását jelentősen mérsékelni tudják: minden harmadik halálesetet képesek megelőzni.

Városi hőszigetnek hívjuk azt a jelenséget, amely szerint az épített környezetben pl. a beton, vagy az aszfalt miatt jobban felmelegszik a levegő, mint a közvetlen környéken, ahol nincs beépítve a terület. Ráadásul a nappal felmelegedett felületek éjjelente kisugározva a hőt az éjszakai felfrissülést is ellehetetlenítik. Ez a jelenség nemcsak minket embereket befolyásol, de ennek hatására például előbb virágba borulnak a városi kertek és fák, mint a vidékiek.

A kutatásban a városi hősziget (ez a vizsgált esetekben átlag 1,5 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet jelentett) hatásait és 93 európai város 2015 nyarán meglévő fás területeinek arányait mérték fel, kivetítve ezt a hőhullámokhoz köthető halálozási adatokra. Minden egyes helyszínre kiszámolták, milyen hőmérsékleti hatással járna, ha a fákkal borított terület arányát 30 százalékkal növelnék, illetve azt, hogy ezzel hány halálesetet lehetne megelőzni. Az eredmények szerint a 93 városban a nyári hőségek miatt 6700 fő hal meg a jelenlegi helyzetben, ám a fás területek növelésével ebből 2644 fő életét meg lehetne menteni, miközben közel fél Celsius-fokkal csökkenne a hőszigethatás. Nem meglepő módon mind a hősziget hatása, mind az ehhez köthető halálozás Európa délebbi vidékein volt nagyobb, így e helyeken lehetne a legtöbb életet megmenteni is az okosabb várostervezéssel. Ezzel szemben például Göteborg esetében egyetlen halálesetet se lehetett a városi hőszigethez kötni, így itt (egyelőre) megfelelő a helyzet, ebből a szempontból.

A több zöldfelületnek számtalan más előnye, köztük egészségügyi is van, például a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben, vagy a mentális problémák ellen, de még a gyerekek kognitív teljesítményének javítására is jó „orvosság” a parkosítás, így a mostani kutatási eredmény egy újabb, számszerűsített ok a települések ezúttal szó szerint értendő, mielőbbi zöldítésére.