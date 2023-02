A játék a macskák életminőségét is javítja

Az Adelaide-i Egyetem kutatói állatorvosok, etológusok és macskatartók tanácsai alapján online felmérést végeztek arról, hogy miféle összefüggések állnak fenn a játék és a bársonytalpúak jólléte közt. Olyan adatokra tértek ki, mint a macskák életminősége, a gazdival való kapcsolat minősége, vagy épp a problémás viselkedés előfordulása.

Nem nagy meglepetésre az, ha egy cicával többet és többféle módon is játszottak, pozitívan hatott az állat jóllétére. Az pedig, ha napi szinten hosszabb időt töltött a közös játékkal a gazdi és a cica, a két fél jobb kapcsolatát erősítette. Ezek különösen azokra a cicákra voltak érvényesek, akiket nem engedtek ki a házból, a kijárós macskáknál kisebb jelentősége volt a játéknak a cica jóllétére. (Egy korábbi kutatásban arra jutottak, hogy a kijárós macskák természetrombolását csökkenteni lehet több játékkal, s jobb minőségű táppal.)

A felmérés elárulta, hogy játék hiányában a macskák viselkedése megváltozott, stresszesebbé váltak, frusztráltak vagy épp nyugtalanok lettek, emiatt is fontos a játék a cica jóllétének fenntartásában, az Animal Welfare szakfolyóiratban közzé tett eredmények szerint.

Mivel a felmérés önbevalláson alapult, ezért természetesen vannak korlátai is, ez leginkább azt jelzi, hogy több efféle felmérésre lenne szükség, nagyobb létszám bevonásával, s akkor az is kiderülhet, hogy pontosan mennyi is a játékszükséglete egy cicának ahhoz, hogy igazán jól érezze magát a bőrében.