Miért építenénk fel alkatrészekből egy rendszert, ha készen is beleülhetünk? (X)

Annak ellenére, hogy az OpenStack egyértelműen napjaink első számú nyílt forráskódú infrastruktúra szolgáltatása, a rendszer bevezetése mégsem minden esetben evidens feladat, vagyis nem mindig mentes a bonyodalmaktól. A platform komplex jellege miatt a céges szükségleteknek megfelelő megoldások kiépítését nem feltétlenül könnyíti meg. Ez különösen igaz akkor, ha egy vállalkozás nem rendelkezik házon belül a megfelelően képzett humánerőforrással, vagy ha gyorsan kell létre hozni egy környezetet az üzleti szempontból kritikus rendszerek és adatok felhasználhatósága érdekében. Mivel ez egy létező probléma, az OpenStack erre is kínál megoldást.

Saját rendszert építeni vagy szolgálatónál előfizetni

Szokás az OpenStacket a modell- vagy készletautókhoz, például a Caterham Sevenhez hasonlítani. A klasszikus brit sportkocsi esetében ugyanis dönthet úgy az ember, hogy alkatrészenként vásárolja meg, és saját maga építi fel a járművet, de dönthet úgy is, hogy készen szerzi be az autót. Bár a legtöbb sofőr képes kereket vagy olajat cserélni, ahogy egy számítógép nulláról való felépítése sem okoz különösebb problémát az informatika iránt kicsit is érdeklődők számára, a legtöbb ember mégsem jártas annyira a műszaki kérdésekben, hogy komolyan elgondolkozhasson egy saját autó vagy platform építésén. Különösképpen azért nem, mert senki sem szeretné a családja, utasai testi épségét – ha úgy tetszik, az üzleti szempontból kritikus rendszerek folyamatos működőképességét – kockáztatni egy saját maga által épített autó (rendszerplatform) miatt. A szükséges egyéb feltételekről, vagyis a garázsról, szerszámokról és szabadidőről nem is beszélve. Vagyis, ha gépkocsit akarunk vásárolni, általában olyan megoldást keresünk, amely a használathoz szükséges minden lényeges funkcióval (kerekek, motor, biztonsági öv) rendelkezik, megbízható, és azonnal vezethető.

Sok vállalat a részeiből összeállítható kontra készen vásárolható autó esetéhez hasonlóan gondolkodik a szoftveres infrastruktúra kérdéséről is – természetesen a készen vásárolható megoldások javára. Az informatikus csapatok ugyanis általában túlságosan leterheltek ahhoz, hogy online oktatóanyagok és kézikönyvek alapján vadonatúj OpenStack infrastruktúrát építsenek ki a semmiből, a feladathoz szükséges időbefektetés nagyságáról nem is beszélve.

Amikor felmerül egy ilyen környezet létrehozásának igénye, általában már nincs mód saját rendszer létrehozására, hanem gyors megoldásra van szükség. Mégpedig olyan megoldásra, amely biztonságos, megbízható és stabil, hiszen az üzlet szempontjából kritikus rendszerek futtatásához fogja biztosítani az alapot. Ezért hoztuk létre Cloud VPS megoldásainkat, melyek konfigurációk számtalan variációját, legújabb generációs technológiával kínálnak versenyképes, átlátható és kiszámítható árképzés mellett.

Az Openstack előnyei karnyújtásnyi távolságban KKV-k számára is

Az OpenStack előnyei önmagukért beszélnek. Fő versenytársával (VMware) ellentétben nincsenek felhasználói licencekkel kapcsolatos költségei. Évi két alkalommal kap nagyobb frissítést, így a folyamatos fejlődése garantált. Mivel a forráskód nyilvánosan elérhető, a rendszert a világ minden tájáról érkező szakértők fejlesztik folyamatosan, ami a használhatóságán, népszerűségén is meglátszik, például, hogy gyakorlatilag piaci szabvánnyá vált.

Néhány kivételtől eltekintve (pl. Contabo, Proxmox) a legtöbb felhőszolgáltató ezt a megoldást használja. Sőt, mivel az európai programok, mindenekelőtt a GaiaX, az interoperabilitást preferálják, nyilván a legegyszerűbb és leghatékonyabb stratégia az, hogy olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek natívan kezelik ezt a fajta megközelítést. Bár tény, hogy egy Openstack környezet kiépítéséhez képzett fejlesztőkre van szükség, akik drágán dolgoznak, mivel kevés van belőlük, azonban emiatt nem kell aggódni, hiszen az Aruba Cloud teljes körű megoldásokat biztosít, megfizethető áron, így nemcsak nagyvállatok, hanem kkv-k is profitálhatnak a platform lehetőségeiből.