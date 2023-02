Minden eddiginél eredményesebben tudják felvenni a harcot a vírusokkal

Úttörő berendezést és vizsgálati eljárást fejlesztettek ki szoros együttműködésben a RoLink Biotechnology Kft. és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szakemberei, amivel mérhetővé vált a COVID-19 által kiváltott antitestes és sejtes immunválasz az emberi szervezetben. Ezzel óriási áttörést értek el a koronavírus-kutatás tekintetében. A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontban tartott sajtótájékoztatón a pécsi kutatók elárulták, hogy már a COVID-19 járvány kirobbanásától kezdve mindent megtettek annak érdekében, hogy minél több információt megtudjanak a kórokozóról. Jól tudták, hogy ha megismerik a vírust, hathatósabban fel tudják venni vele a harcot.

„A COVID-19-re, mint a legtöbb vírusbetegségre, szervezetünk antitestek termelésével és speciális immunsejtek kiképzésével reagál. Ezt az immunreakciót kívánják a vakcinák is kialakítani. A vírus által kiváltott antitestes immunválasz mérésekor a hagyományos szerológiai vizsgálatban csupán a vírus egy-egy antigénjének részletére adott antitestválaszt lehet mérni, a mi módszerünk azonban újfajta eljárást jelent: a teljes vírussal, minden antigénjével szemben kialakult antitestkészletet tudjuk mérni. Így a természetben is lejátszódó folyamatokat rekonstruáljuk laboratóriumi körülmények között, hiszen a nyálkahártyákon, vagy a testünk más szöveteiben is a teljes vírussal találkozik az immunrendszerünk. Találtunk olyan emberek vérében is jelentős antitestválaszt, akik nem tudták, hogy átestek a betegségen és az oltást sem vették fel. Az ő vérük talán a legkitűnőbb terápiás vérkészítményt szolgáltathatta volna, de senki sem tudott erről. Az új eljárással eddig nem látott dimenzióit tárhatjuk fel a koronavírus ellenes antitestválasznak” – ismertette a most kifejlesztett berendezés működését Dr. Hetényi Roland, a RoLink Biotechnology Kft. ügyvezetője.

A szakember elárulta, hogy az új koronavírus által kiváltott sejtes immunválaszt is a természetes immunfolyamatok döntő pillanatának „elkapásával” mérik. Vérvétel után fehérvérsejteket gyűjtenek és magával az UVC-inaktivált koronavírussal keverik össze, amely abban különbözik az aktív vírustól, hogy nem fertőz. Ezt a kutatók öt különböző virológiai teszttel ellenőrzik. Fehérjéi azonban nem sérültek, így ugyanúgy viselkedik, mint a fertőző kórokozó. Ha a tudósok fehérvérsejtekkel keverik, akkor a vérünkben található természetes immunsejtek feldolgozzák azt, majd úgymond bemutatják a professzionális immunsejteknek. Amennyiben sejtjeink felismerik a vírust, úgy rendelkezünk sejtes immunválasszal. A megoldás egyszerűségében az is benne rejlik, hogy a teljes vírusra adott immunválaszt, teljes egészében a vizsgált személyre szabva mérik. Az eljárás alkalmas a korábban nem ismert fertőzés megállapítására, konvaleszcens (koronavírus fertőzésen fél éven belül igazoltan átesett, gyógyult személy) plazmaterápiában a megfelelő donorok kiválogatására, vagy a vakcinák immunválaszának mérésére.

dr. Hetényi Roland, a RoLink Kft. ügyvezetője mutatja a jelenleg szabadalmaztatás alatt álló, új eszközt. Forrás: PTE VNL

Az inaktivált vírust szerkezetében nem károsították, így a tudósok tanulmányozni tudják a koronavírus által az emberi szervezetben kiváltott folyamatokat. A PTE Virológiai Nemzeti Laboratóriumának szakemberei mind a wuhani, mind a delta variáns esetében bizonyították ezt a hatást. Utóbbi esetében állatkísérlet keretében is megvizsgálták az inaktivált vírus biztonságosságát, amikor további felfedezést tettek: az orron keresztül szervezetbe juttatott UVC-inaktivált koronavírus sejtes immunválaszt váltott ki, ami bizonyíték arra, hogy jó vakcinaalapanyag is lehet. Nem véletlen, hogy a koronavírus elsődlegesen az orrgaratban váltja ki a fertőzést és épp emiatt történik itt a PCR mintavétel a gyakorlatban.

„Annak érdekében, hogy a COVID-19 által kiváltott immunválaszt pontosan mérni lehessen, a koronavírust a lehető legtisztábban kellett előállítani. Ezért kidolgoztunk egy hatékony, gyors és minimális veszteséggel járó vírustisztítási eljárást, amely lehetőséget ad az inaktivált koronavírus széles körű kutatási felhasználására. A hagyományos eljárásokkal végzett vírustisztítási eljárások sokszor igen drága gépparkot igényelnek, de a munkamenet is nehézkes, ami több órás folyamatot igényel. A projekt során azzal kellett számot vetnünk, hogy igen tiszta vírusizolátumra van szükségünk, ráadásul kevés mennyiségből tudunk kiindulni. Több, mint féléves erőfeszítéseink végén ma már rendelkezünk egy olyan eljárással, amely révén 30 perc alatt, a kiindulási koronavírus 50-60 százalékát megtartva, 97 százalékos tisztaságú koronavírust tudunk előállítani. Az eljárás jelentősége nem csak a virológiai vagy immunológiai vizsgálatokban lesz fontos, de úgy véljük, a vakcinák gyártási folyamataiban is nagy segítséget adhat” – hangsúlyozta Dr. Hetényi Roland.

Ahogy arra a szakemberek rámutattak, a vizsgálati eredmények hozzájárulhatnak hazánk biológiai védelmi képességeinek fejlesztéséhez a hazai kutatólaboratóriumi képességek növelésével, a meglévő terepi laboratórium diagnosztikai módszereinek bővítésével, biovédelmi kiképzési lehetőségek szélesítésével, és egy potenciális vakcina-alapanyag fejlesztési platform kialakításával.

A kutatók összefogásával olyan technológia jött létre, amely több más – várhatóan akár embert is megfertőző, potenciálisan veszélyes – vírus, kórokozó elemzésére is alkalmas lesz a jövőben. Forrás: PTE VNL

„A koronavírus világjárvány megmutatta, hogy Magyarország stratégiai érdeke, hogy úgynevezett biológiai védelmi képességekkel rendelkezzen egy járványhelyzetben. Ezek az egyéni védőeszközök, kutatási lehetőségek, diagnosztikus tesztek, gyógyszerek és vakcinák. Az influenzát kivéve, az oltóanyagok szempontjából jelenleg importra szorulunk. A járványok korában azonban elengedhetetlen a következő fenyegetettségre történő időbeni felkészülés. Hazánk érdeke, hogy képesek legyünk a vakcinafejlesztés minden lépését önállóan véghez vinni az alapkutatási vizsgálatoktól kezdve a gyártáson át a sikeres klinikai vizsgálatig. A célunk, hogy a jelen projektben kifejlesztett technológiákkal olyan innovatív módon segítsük a biológiai védelmi képességeinket, hogy egy következő járvány esetén készen álljunk” – emelte ki Dr. Hetényi Roland.

A most kifejlesztett eljárás nagy előnye, hogy a jövőben akár más kórokozók esetében is alkalmazható lesz. A szakemberek megjegyezték, hogy az eredmények közepes elemszámú klinikai vizsgálatban bizonyították az eljárás létjogosultságát. Ahhoz tehát, hogy széles körben alkalmazni lehessen, nagy számú klinikai vizsgálatban szükséges tesztelni.