Ismerjük meg fáinkat!

A fák nemcsak a történelmünk részeként vannak jelen, hanem a jövőnk felé is előre mutatnak. A klímaváltozás egyre jobban érezhető hatásainak mérséklésében a növények talán az egyik legfontosabb szövetségeseink. A városokban jelentkező hőszigethatást mérséklik, árnyékolással és párásítással csökkentik a burkolt felületek által megtartott és kibocsátott hőmennyiséget. Egészségügyi szempontból a por- és szennyezésmegkötéssel csökkentik az emberi szervezetre gyakorolt városi egészségügyi terheléseket.

A mentális jólétre, lelki egészségre is jelentős befolyással van a zöld növényzet látványa, annak időbeli változása, kompozíciói, az ott felbukkanó élőlényekkel való találkozás, ezzel belülről is erősítve egészségünket, ellenálló képességünket. Ökológiai szempontból a parkok, vagy akár a kisebb zöldfelületek is a biodiverzitás menedékhelyei lehetnek a városi szöveten belül.

Egy nyárfa kiemelve egy budapesti zöld- és fakataszteri felmérés pontfelhőjéből. A pontfelhőt repülőgépes fotogrammetriai eljárással készítettük, azaz nem lézerszkenneres, hanem képátfedésekből számított a színes pontfelhő. A passzív képalkotó eljárással gyorsabban és részletesebben tudunk dolgozni a LiDAR-os eljárásokhoz képest, ugyanakkor az utómunkálatok aránya nagyobb.

Ismerjük meg és tartsuk számon az életminőségünket is befolyásoló, velünk élő fákat!

Most néhány példán keresztül megmutatjuk, hogyan működik a fás-szárú vegetáció modern „leltározása”.

Mielőtt belevágnánk nézzük meg, hogy mit is jelent a fák számbavétele, kataszterezése a faápolók szakmai közössége szerinti: „Fakataszter: a tulajdonban lévő fák olyan nyilvántartása, mely lehetővé teszi az egyes egyedek beazonosíthatóságát, állapotváltozásának nyomon követését és értékének kiszámítását. A fakataszter kiemelt szerephez jut a faápolás tervezésénél, a fa ellen irányuló és a fa által okozott károk elbírálásánál, valamint az önkormányzati vagyon összesítésénél.” (Szaller, 2013)

Arra is figyelmet fordítunk, hogy lehetővé váljon az egyes fák vagy facsoportok, illetve zöldfelületek szerepe a különböző ökológiai szolgáltatások szempontjából, mint a levegő tisztasága, mikroklímatikus viszonyok javítása, infrastruktúra védelme, élőhelyek biztosítása, illetve esztétikai, rekreációs testi és mentális egészségvédelmi szempontból, valamint, hogy milyen ökológiai kockázatokat jelent az egyes fák vagy facsoportok, netalántán zöldfelületek elvesztése.

Az ökológiai szemléletű felmérés során becsüljük a fák valós gyökérzónáit, a szoftver javaslatot tesz a pufferzónák kijelölésére, figyelembe véve a közműveket és az épített környezetet, valamint detektálásra kerül a lombkoronák valós ortogonális kontúrja, térfogata, illetve a fa dőlési iránya is meghatározható. A háromdimenziós légi lombrögzítés mellett az egyedeket szakemberek vizsgálják a terepen és több irányból fényképekkel dokumentálják. Forrás: Interspect

A felmérést régen hagyományos módszerekkel, kizárólag terepbejárással és kézi mérőeszközökkel végezték. Napjainkban a légi és terepi távérzékelés eszköztárát bevonva történnek ezek a térképező és állapotrögzítő felmérések. Ez azért előnyös, mert jóval pontosabb információk rögzíthetők a klímaszempontból legfontosabb paraméterekről, mint például a lombkoronák térfogatáról, amely adat a terepen nagyjából 70 százalékos megbízhatósággal becsülhető, míg fotogrammetriai és lézerszkenneres módszerekkel 90 százalék feletti a megbízhatóság.

Innentől kezdve a kötelező favisszapótlást és további zöldfelületi telepítéseket eredményesebbé lehet tenni. Gondoljuk bele abba a szituációba, amikor kivágnak tíz tájidegen, inváziós kis fát, hogy hosszú távra és esztétikai megfontolások mentén tervezve három várhatóan nagy növésű, a kiszelektált egyedek lombkoronáját meghaladó lombtérfogatot hozó őshonos egyedeket telepítsenek. Amennyiben a rendeleti szabályozás csupán a törzsek száma alapján kötelezné a terület kezelőjét, hogy ugyanannyi fát ültessen, az szűkítené a tájvédelmi és környezeti adottságokhoz történő igazodás lehetőségeit.

Háromdimenziós felmérés. A jelenben rögzített állapot évtizedek múlva is visszaellenőrizhető, sőt olyan méreteket is le tudunk venni, amiket most esetleg nem releváns a jegyzőkönyvekben rögzíteni. Forrás: Interspect

A közművek, az épületek, oszlopok, póznák és vezetékek térinformatikai alapon történő egybevetése a korábbinál jóval pontosabb és részletesebb növényzeti adatokkal lehetővé teszi a kockázatok kimutatását. Megfelelő szoftverek használatával könnyebben észrevehetjük, hogy hol vannak problémás épületkapcsolatok, modellezhető, hogy melyik utcában mikor érik el egyes lombkoronák a légvezetékeket. Így a beavatkozások pár évre előre ütemezhetők, ami költséghatékonnyá teszi a munkálatokat, megtakarítást eredményez, és nem utolsó sorban, megkönnyíti a faültetések tervezését. Kimutathatók a potenciális fahelyek, és az ottani adottságoknak megfelelő fafaj választható. Nem csupán az út melletti, sózást tűrő, szűkebb helyen, épület mellett oszlopos koronájú, légvezeték alatt kisebb termetű fajták kiválasztását segíti, de a talajviszonyoknak, a mikroklíma megőrzésének, tervezésének lehetőségét is biztosítja. Ezzel a későbbi, rossz fajválasztás okozta fenntartási költségek eleve elkerülhetők, a városi klíma előnyösen befolyásolható.

A fák- és cserjék katasztere egyfajta leltár, amelyben az egyes fákról minden ismert információ rögzíthető. Így a gyökér, gyökérnyak, törzs, koronaalap, korona egészségi adatait, a fizikai paramétereket (leíró és skálázott módon), az egyed környezetének leírását épp úgy tartalmazza, mint a fa ismert történetét, beleértve a ápolási, fenntartási beavatkozásokat is.

Ebből következik, hogy a klasszikus kezelői feladatokat éppúgy támogatja ez a rendszer, mint azt a lehetőséget, hogy mesterséges intelligencia számára is olvasható legyen, a gépi tanulás, a szűrések, modellezés és következtetések érdekében. Így ideje korán észlelhetők a káros folyamatok, tervezhető és ütemezhető a beavatkozás, a rendszer a zöldvagyonnal, ökológiai tőkével való gazdálkodás alapja lehet.

A megoldást számos helyen sikerrel alkalmazzák (Az Interspect és a Respect kutató műhelyek pécsi fa- és cserje kataszteri felmérő rendszerének részlete. Az adaztbázis alapjául az új felmérésben készült téli lombszegény és nyári ortofotók állíthatók be.) Forrás: Interspect/ Respect

Mit veszíthetünk? A táj és települések faállományának jellemzői meghatározó szereppel bírnak az ingatlanok – legyenek azok magán- vagy köztulajdonban – gazdasági, kulturális és ökológiai értéke szempontjából. A lakosság közérzete, lelki és egészségi állapota tekintetében is számos pozitív közegészségügyi hatás bizonyított napjainkra, amelyet a fák, zöldfelületek fejtenek ki az egyének és közösségek számára. Egyre gyorsabban degradálódnak történelmi fasoraink. Sok vadgesztenye, szil, hárs és platánsor tűnt el, vagy vált kisebb területűvé az állapotfelmérés és a kezelések elmaradása miatt. Esetenként a védőtávolságok kijelölésének hiánya és a fák környezetében érvényesítendő korlátozások elmaradása vezetett egy-egy város tüdejének zsugorodásához. Sok történelmi fasor a körülmények megváltozása miatt pusztul ki – megnövekedett forgalom okozta szennyezések, utak sózása, és a burkolt felületek megnövekedése, zsugorodó fahelyek mentén veszítjük el ezeket a természeti és kultúrtörténeti értékeket, amikor a rendeletalkotás, táj- és várostervezés során nem veszik figyelembe az igényeiket.

Az 51-es számú főút Kiskunlacháza déli térségében a legendás szépségű jegenyefasorral, a hatvanas évek második felében. Sokan felháborodtak az országutakat szegélyező évszázados (időről időre megújított) jegenyenyár fasorok kivágása miatt. Régóta velünk voltak, de nagyobb ütemben a lecsapolások után szárazzá váló tájban jelentek meg. Míg például Szigliget térségében jóval régebbi hagyományról beszélhetünk, az akkor új országos probléma, a porviharok visszafogása érdekében támogatták telepítésüket, így a 18. század végétől fokozatosan elterjedtek Magyarországon. Az ezredfordulóra tetőző kivágások elsődleges indoka a fák veszélyessége volt. Nagyobb viharok idején ágak törhetnek le róluk, megrongálva az autókat. A fák telepítésekor kevés jármű volt az országban, és ez igaz a 20. századra is, amikor a magántulajdonban lévő személygépkocsik aránya jóval alacsonyabb volt Európa nyugati országaihoz képest.

A kilencvenes évektől a jogszabályi környezet változása mentén az autótulajdonosok egyre jobban tudták érvényesíteni kárigényeket, és a jogalkotás nem követte a változó környezeti adottságok, a klímaváltozás és a tájvédelem szempontjait, magára hagyva az útkezelőket és önkormányzatokat a problémával. Így az elfogadható kockázat jogi alapjainak definiálása, a fák felmérése és rangsorolása, valamint a káralapok létrehozása helyett a területek kezelőire hárult a döntés, ami a fasorok eltűnéséhez vezetett.

Út menti fák Somogyban. A földutak és az alsóbbrendű utak menti fák jelentősége alulbecsült mind gazdasági, mind ökológiai szempontból. Forrás: Dr. Szilvácsku Zsolt felvétele