Egészségesebb csokoládé 3D nyomtatásban

A Rutgers Egyetem kutatói olyan összetételű csokoládét fejlesztettek ki, amely egyrészt egészségesebb, másrészt bármilyen alakzatot lehet belőle 3D nyomtatással létrehozni. A Food Hydrocolloids szakfolyóiratban bemutatott módszer szerint a nagy zsírtartalmú kakaóvajat részben egy víz-olaj emulzióval helyettesítették a kutatók, s ezzel zsírszegény csokoládét hoztak létre. A kutatók azonban nem elégednek meg ennyivel, csökkentett cukortartalmú, és cukormentes változatokon is dolgoznak már.

A csokoládét kakaóvaj, kakaópor, cukor és különböző emulgeáló szerek keverékéből állítják elő. Az emulgeáló szerek teszik lehetővé, hogy az egyébként egymással nem elkeveredő folyadékok miniatűr cseppecskék formájában elegyedjenek, e szerek nélkül egyre nagyobbá válnának a cseppek, s elkülönülne a két folyadék. A kutatók most a 3D nyomtathatságot szem előtt tartva kísérleteztek különböző összetételű alapanyagokkal, s a kakaóvaj kiváltására gumiarábikumot használtak, ez az igen gyakran használt élelmiszer-adalék egy akáciaféle gyantájából készül, és az élelmiszereken E414 számmal jelzik. Emellett még a nálunk nem igazán ismert aranyszirup nevű, kissé karamellizált cukorszirupot adták még a csokoládéhoz az íz fokozása céljából.

A molekuláris vizsgálatokkal azt is kiderítették, milyen fizikai tulajdonsága teszi a csokoládé állagát kellemessé, s ezt is felhasználták a végleges recept kialakításában, amellyel aztán a 3D nyomtatást is elvégezték. Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen egyedi alakban elkészülhessen a csoki, és a technológia azt is biztosítja, hogy egyedi összetevőket használjanak fel. A 3D nyomtatott élelmiszerek pont ezt az egyediséget szeretnék kihasználni, optimális tápanyagtartalmú, egyéni ízlésre és szükségletekre szabott ételekkel.