Pókok segíthetnék a paradicsomtermesztőket

Hazánkban egyelőre még nem terjedt az a dél-amerikai eredetű paradicsommoly (Tuta absoluta), amely Európa déli részén már súlyos károkat okoz. A hernyó a paradicsom (és számos más növény) levelében, virágában, illetve fiatal termésében rág járatokat. Mivel nagyon szapora, ezért hatalmas kártételre is képes.

A Portsmouthi Egyetem kutatói a biológiai védekezést vizsgálták, mégpedig egy csoportosan élő pókfaj esetében s arra jutottak, a Cyrtophora citricola, ami egy kerekhálós pók (keresztespók), jól bevethető a paradicsommoly ellen. A nem a klasszikus látványú kerek hálót szövő faj hozzánk legközelebb Horvátországban él.

A pókfaj sokadmagával közös „hálóvárost” hoz létre, nagy hatékonyságú biológiai védelmet biztosítva. Forrás: inaturalist

Mivel együttes erővel vadásznak, és nagy méretű közös hálókat szőnek, ezért különösen alkalmasak a moly gyérítésére. A kutatók laborvizsgálatok során különféle rovarokat kínáltak fel a póknak, amely sikeresen megfogta az aknázómolyt, illetve a muslicát, de a nagyobb termetű rovarokat kevésbé.

Mivel e gyakran társas pókoknak nincsenek kannibál hajlamaik, ezért jobban megfelelnek a biológiai védekezésnek, mint a nagyobb termetű és agresszívebben vadászó pókok, amelyek egymást is felfalják. E faj azonban százas, vagy akár ezres kolóniákat is alkothat, amely nemcsak hatékony védekezést jelent, de más ragadozókat, más pókokat is a területre vonzhat. A nagy felületű hálóik hatalmas mennyiségű repülő rovart tudnak megfogni!

A pókfaj élőhelye nagyjából azonos a terjedő paradicsommolyéval, így, mivel a ragadozó már jelen van az érintett területeken, ezért nem is kell behurcolni egy potenciálisan veszélyes idegen fajt. Egyetlen problémát találtak spanyol területen: egy apró fürkészdarázs sajnos e pók petéire pályázik, és ahol jelen van a darázs, ott rendkívüli módon lecsökkenti a pókok szaporodását.

Az Insects folyóiratban közzé tettek szerint persze még számos más tényezőt is meg kell vizsgálni, például azt, hogy a pók jelenléte hogyan befolyásolja a paradicsom beporzását.