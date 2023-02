Rekonstruálták két Spinosaurus agyát

A Southamptoni Egyetem és az Ohiói Egyetem kutatói a Journal of Anatomy folyóiratban mutatták be a két őshüllő koponyája segítségével rekonstruált agyát és belső fülét. A Spinosaurusok krokodilszerű állkapoccsal és kúpos fogakkal rendelkező, hosszú nyakú Theropoda dinoszauruszok voltak, ezek a tulajdonságaik pedig valamiféle vízi jellegű életmódot tettek lehetővé. Valószínűleg a folyópartokon is vadászhattak, de többek közt nagy testű halakat is ehettek, ezzel pedig igencsak más módon éltek, mint a rokon Allosaurusok vagy a T. rex.

A kutatók két 125 millió éves, nagy britanniai Spinosaurus leletet vizsgáltak meg, ezek a legrégebbi ismert koponyák, amelyek az agykoponyai részt is tartalmazták, így a róluk készült digitális modell segítségével meg lehetett határozni az egykori agy felépítését is.

Kiderült, hogy az állat szaglása valószínűleg gyenge lehetett, és az alacsony frekvenciájú hangokat hallotta igazán jól. Későbbi, specializáltabb életmódú leszármazottaikhoz képest kissé fejletlenebb volt e két állat egyensúlyszerve és az az agyterülete, amely a fej egyenesben tartásáért felelt. E tulajdonságaikban jobban hasonlítottak a nagy testű Theropodákra, és a vízi jellegű életmódjuk még nem tükröződött az agyuk felépítésében.

„Furcsa, hogy az agyuk nem volt még specializált, miközben a koponyájuk alakja kimondottan a halfogáshoz alkalmazkodott” – mondta Dr. Darren Naish, a kutatás egyik résztvevője. Nagyszerű azonban ennek ellenére is, hogy rengeteg információ kiderült a Spinosaurusok érzékszervi képességeiről és egyensúlyérzékéről. Az eredményeket az tette lehetővé, hogy egyre kifinomultabb CT-technikák állnak rendelkezésre, amelyekkel a kövületeket is vizsgálni lehet.