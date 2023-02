A madár- és denevérgyűrűzés közötti különbség több mindenben megmutatkozik. Mindkettő végzéséhez egy nehéz szakmai vizsga sikeres teljesítésére van szükség, melyre felkészülni különböző gyűrűzőtáborokban lehet. A vizsgák a Magyar Természettudományi Múzeumban zajlanak, ahol az írásbeli tesztek megírása után a múzeumi denevérpreparátumok felismerését kell hiba nélkül teljesíteni. Ellentétben a madártani szakirodalommal, a denevérek határozásával foglalkozó könyvek száma igen csekély, ezért angol vagy német határozókból lehet felkészülni. A madarak és denevérek gyűrűzése és befogása között is sok különbség van, míg a madarak esetében szinte minden befogott példány kap jelölőgyűrűt, addig a denevérekre csak célirányos kutatási programok során kerül gyűrű. Ez a denevérek sérülékenyebb volta miatt is van így, mivel a szárnyuk bokán történő tapadása miatt csak az alkarra helyezhető fel a kis „fülekkel” rendelkező gyűrű. Ez lehetővé teszi, hogy az alkaron csúszkáljon a fémkarika és ne okozzon sérülést az állatnak.

Forrás: Dr. Görföl Tamás

„Jelenleg 28 denevérfaj él hazánkban, ebből 20 védett és 8 fokozottan védett. Napjainkban évente néhány tíz egyedre kerül gyűrű, a jelölt példányok száma sokat csökkent a hőskor, a kilencvenes évek óta. Magyarországon jelenleg elsősorban két faj gyűrűzése folyik, a közönséges és a hegyesorrú denevéré. A szervezett gyűrűzés célja annak felderítése, hogy a két faj szálláshelyei között milyen kapcsolatok vannak. 2022-ben sikerült visszafogni egy Gerecsében jelölt egyedet egy bükki barlangnál, mely igen jelentős elmozdulásnak számít, különösen másfél hónapon belül. Az eredmények sok esetben a denevérvédelemben fontos természetvédelmi beavatkozásokat alapoznak meg” – mondja Dr. Görföl Tamás denevérkutató biológus, a Magyar Denevérgyűrűzési Központ helyettes vezetője, a Virológiai Nemzeti Laboratórium tudományos munkatársa. A gyűrűzést tovább hátráltatja az, hogy az állatokat sokszor nehéz megfogni.

Forrás: Dr. Görföl Tamás

A denevérészek speciális denevérhálókat vagy pedig húrcsapdákat helyeznek ki annak érdekében, hogy a célfajokat elkapják. Az általuk alkalmazott befogó háló is vékonyabb szálú a madárgyűrűzésnél használthoz képest, mivel a denevérek az ultrahangjuk segítségével jó előre észre vennék és kikerülnék a hagyományos hálókat. A húrcsapda – melyet elsősorban szálláshelyek közelében alkalmaznak – fém keretébe vékony damilszálak vannak több sorban kifeszítve, melynek nekirepülve a denevérek egy zsákba esnek, ahonnan könnyűszerrel ki lehet venni őket. Ez a módszer még a denevérhálónál is érzékenyebb, sok nagyon ügyes, szonárral rendelkező trópusi fajt csak ennek segítségével lehet befogni. A denevéreket minden esetben kesztyűvel fogják meg a szakemberek, mivel így elkerülhető a nagyobb fajok fájdalmas védekező harapása. A gyűrűzések mellett sokrétű kutatások is zajlanak hazánkban, ilyenek pl. a napelemek és erdőgazdálkodási tevékenységek denevérekre gyakorolt hatásainak felmérése vagy éppen a külső élősködőiknek és vírusaiknak vizsgálata.

Forrás: Dr. Görföl Tamás

A Covid19 és a denevérek

Magyarországon az ötvenes évek óta folyik denevérgyűrűzés és rengeteg fontos információt sikerült kideríteni a hazai denevérekről. A zavarásuk elkerülése érdekében azonban manapság már csak korlátozott számban fognak be denevéreket. A valószínűleg denevérektől származó Covid19 járvány miatt azonban különleges korlátozásokat vezettek be szerte a világon a denevérkutatók. Azért, hogy az emberek ne fertőzzék meg a SARS-2-koronavírusra esetlegesen érzékeny denevéreket, 2020-ban hazánkban is teljesen megszűntek a denevérbefogások és csak a mentőhelyeken érintkeztek a szakemberek ezekkel a repülő emlősökkel. Azóta az is kiderült, hogy a legtöbb denevérfaj nem vagy csak nagyon kis eséllyel tudna megfertőződni a Covid19-et okozó koronavírussal, így megfelelő óvintézkedésekkel tovább folyhatnak a befogások és gyűrűzések. A virológusok és a denevérkutatók közötti együttműködés is a pandémia hatására vált még szorosabbá, mivel egyre több jel mutat arra, hogy a trópusi élőhelyek további pusztítása egyre több járvány kitörését fogja maga után vonni, ezért az emberiség legalapvetőbb érdeke az, hogy az ottani, és természetesen a hazai természetes élőhelyeket is megóvjuk. A gyűrűzések, természetvédelmi és virológiai kutatások jelenleg is zajlanak, az érdeklődők jelentkezését pedig várják a szakemberek.