Több mint egymilliárd galaxis került térképre

A NOIRLab számolt be az eddigi legnagyobb 2 dimenziós égbolttérkép közzétételéről, amelyet a DESI nevű égboltfelmérés új adataival bővítettek ki. E felmérés hat éven át tartó munkával jórészt az északi félteke egét vizsgálta át és vette számba az ott látható objektumokat, ám most – nemcsak égbolt területet tekintve – hullámhossztartomány szerint is jelentősen bővítette ismereteinket.

Az Univerzum telis-tele van galaxisokkal, amelyek felmérése és ezek égbolttérképen elhelyezése – a legfényesebbektől a leghalványabbakig – a csillagászok számára alapvető fontosságú adat: ezek segítségével lehet tanulmányozni az Univerzum szerkezetét. Ez utóbbi révén a rejtélyes sötét anyag és sötét energia eloszlását, mibenlétét lehet kutatni.

A felmérés fő célja az volt, hogy meghatározzák, melyik legyen az a 40 millió galaxis, amelyről színképelemzés is készül, (ez már folyamatban van) egy öt évig tartó felmérésben, azzal a céllal, hogy az Univerzumunk elmúlt 12 milliárd év során lezajlott tágulását meghatározzák. Az ehhez végzett kép- és adatfeldolgozás tette lehetővé, hogy a térképet is jelentősen bővíteni lehessen.

Az új adatokkal a Tejútrendszer korongjától távolabbra eső, a déli féltekéről látható adatokat is hozzá tudtak tenni a korábbi felmérésekhez, s emellett infravörös-közeli tartományban is vizsgálódtak. Az infravörös azt teszi lehetővé, hogy pontosítani lehessen a távoli galaxisok vöröseltolódását, s ezzel azok távolságát is. Ez a felmérés ahhoz is elengedhetetlen, hogy a röntgen vagy rádió tartományban sugárzó objektumokat, pl. galaxishalmazokat, vagy épp szupernagy tömegű fekete lyukakat pontosan lehessen azonosítani.

Az új térképpel nemcsak a hivatásos csillagászok, hanem az eget fürkésző amatőrök is gazdagabbá válnak, és bárki számára hozzáférhetővé is teszi majd NOIRLab ezeket. A szakemberek abban bíznak, hogy az adatok segítségével számos új felfedezés is születhet. Néhány éven belül pedig remélhetőleg a teljes égboltról elkészül a térkép.