Hatalmas őshal maradványai kerültek elő Dél-Afrikában

Kora legnagyobb termetű csontos hala lehetett a Hyneria udlezinye nevet kapott állat, amelynek feje, állkapcsa, kopoltyúfedője egy része és vállöve maradt fenn egyben. A lelőhely a hal életében a trópusoktól a Déli-sarkig terjedő Gondwana része volt és a korabeli sarkkör környékén terült el. Ez az első ilyen magas szélességről előkerült képviselője e halcsoportnak. E halak oldalági rokonai azoknak az élőlényeknek, amelyek azután a partra „kimászva” a négylábú állatok ősei lettek, ám e halak a devon végén lezajlott kihalási hullám áldozatai közt voltak, így nincs mai leszármazottjuk.

Az alsó állkapocs, illetve annak rajza. Forrás: PLOS One

A maradványokat egy útbevágás oldalfalából emelték ki, és kézzel tisztították meg (fém műszerek helyett tarajos sül tüskéjének segítségével, igen gyengéden). E komplex maradványon túl több másik példány darabjai, pl. uszonyai is előkerültek. A megtalál halak 1,8-3 méter nagyságúak voltak, és a hozzájuk leginkább hasonlító Hyneria lindae nevű rokonukat az USA Pennsylvania államában találták meg, ez azt is jelenti a szakemberek szerint, hogy e halak is a Gondwana felől terjedhettek el a korabeli tengerekben. A PLOS One folyóiratban bemutatott dél-afrikai hal jellegzetességei azonban egyértelművé tették, hogy külön, eddig ismeretlen ragadozó fajról van szó, ezért a xhosza nyelven „aki másokat felfal” kifejezésből kapta az udlezinye nevet.