Búcsúzik a La Niña, jöhet az El Niño

Forrás: Iselin Medhaug cc by sa

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) friss előrejelzése szerint búcsút inthetünk a 2020-ban kezdődött La Niña időszakának, márciustól májusig semleges fázisban, majd ezt követően nagy valószínűséggel El Niño fázisban lesz majd a Csendes-óceán térségére, s ezen keresztül bolygónk igen jelentős részére kiható oszcillációs index. Az elmúlt La Niña időszak Ausztráliában pusztító árvizekkel jelentkezett, ezzel szemben mi, itt Európában hosszas, és nem kevésbé pusztító aszályt kaptunk, bár a vélemények megoszlanak arról, hogy ez összefügghet-e a La Niñaval.

A helyzet El Niñoba (várhatóan a nyár végétől) való átfordulása sajnos azzal is együtt jár majd hogy így ismét megugrik bolygónk felmelegedése. Az efféle, tavasz előtt születő hosszú távú előrejelzések azonban, különösen az északi féltekére nézve számtalan hibalehetőséget rejtenek magukban, erre a WMO külön is felhívja a figyelmet, így a folyamatos számítások eredményei alapján készülő valószínűségi előrejelzéseket is közlik majd a következő hetek-hónapok során.

Bár a La Niña/ El Niño a Csendes-óceán és elsősorban a déli félteke jelensége, a globálisan összekapcsolódó rendszerek miatt nagy távolságokban is érezteti a hatását. Maga a jelenség a Csendes-óceán felszíni vizének meleg, illetve hideg régióinak elhelyezkedéséből adódik, ezzel a víz feletti légtömegek viselkedése is megváltozik. El Niño idején Délkelet-Ázsia szárazabbá válik, Dél-Amerika pedig melegebbé és csapadékosabbá, La Niña idején megfordul a helyzet.

A jelenség nem új keletű, már Pizarro is feljegyezte a jelenséghez köthetően a perui sivatagban hulló esőt a 16. században, de 13 ezer évre visszamenőleg azonosíthatóak a nyomai például a korallokban. Az egyelőre nem világos, hogy a klímaváltozás hogyan hat majd erre a jelenségre, de jelenleg úgy tűnik, egyre hosszabb és extrémebb El Niño időszakok jöhetnek majd. Szintén ellentmondásos a kapcsolata az európai időjárással, mivel nem egy szabályosan ismétlődő jelenségről van szó, nehéz elkülöníteni a hatását más hatásoktól. Egy 2020-as tanulmány szerint az erős El Niñoval aszályos európai időjárás jár, egy másik elemzés szerint leginkább a téli időjárásra van hatása ezeknek a jelenségeknek.