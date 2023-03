Földöntúli saláta

Az Adelaide-i Egyetem kutatói egy 2011-es NASA tanulmányon alapuló tápanyag-összetételű salátát terveztek egy számítógépes modell segítségével űrhajósok számára, akik hosszú időt töltenek a világűrben, vagy valamely más égitesten. Mivel e helyzetek azért már belátható közelségbe kerültek, a gyakorlati megvalósításra is gondolni kell. E folyamat része egy évek óta tartó kísérletsorozat, az EDEN ISS, amelyben az Antarktiszon felállított klimatizált „üvegház” szolgál a kísérleti növénytermesztési technológiák tesztelésére, egyes növényeket pedig az Űrállomáson is termesztettek már.

Az űrhajósok számára elérhető növényi alapanyagok azonban nemcsak tápanyagokként, hanem hangulatjavítóként is szolgálnak majd. A Nemzetközi Űrállomáson hosszú hónapokig dolgozó űrhajósok rendszeresen nyilatkozzák, hogy a földi körülményekből két dolog hiányzik nagyon odafenn: a földi, természetes illatok és a friss zöldség-gyümölcs.

Miből is állhat az „űrsaláta”? A kutatók néhány alapanyagból állították össze azt a salátát, amelyben az űrhajósok igényeinek megfelelő tápanyagok szerepeltek és energiát is kellő mennyiségben biztosított.

„Bár több tucatnyi növény képes az űrhajósok tápanyagigényét kielégíteni, olyanokat kellett választanunk, amelyek ezt lórúgásszerűen teszik, vagyis a termesztéshez rendelkezésre álló kisebb hely miatt kisebb adagban is megfelelő energiát adnak” – magyarázta Volker Hessel professzor, a projekt egyik vezetője. Bár mintegy száz növényfaj jöhetett szóba, mindössze tízre csökkentették az egyszerűbb termeszthetőség miatt a választékot a kutatók. A növényeket helyben kell ugyanis megtermelni, a lehető legkisebb helyen, s a lehető legkevesebb plusz műtrágya hozzáadásával.

Emellett azt is figyelembe vették, hogy az adott növények jó ízűek legyenek együtt, kellemesen ropogós állagú, és a saláta látványa is tetszetős legyen. Ez utóbbi ugyan sokadrangúnak tűnik, ám gondoljunk bele abba, mi mennyire tartunk gusztusosnak egy szürkés-barnás eledelt, és mennyire egy élénk zöldet-sárgát-pirosat is tartalmazót, ráadásul a színes ételek (és itt most nem az ételfestékkel hupikékre színezettre kell gondolni) hangulatjavítóként is működnek.

A megtervezett űrsalátában mák, szójabab, fodros kel, földimogyoró, édesburgonya, napraforgómag és árpa volt, mindegyik gondosan kimért mennyiségben. A kutatás következő fázisában a salátákhoz megtervezik a növények termesztésének helyeként szolgáló kamrákat is az ausztrál szakemberek.