Korallbarát naptej

Egy kínai kutatócsoport fejlesztette ki azt az új, polimer alapú naptejet, amely nagyobb mérete révén nem károsítja a korallokkal szimbiózisban élő algákat. A hagyományos naptejekben kis molekulájú UV-védőanyagok vannak (pl. oxibenzon), amelyek sajnos károsak, viszont évente több mint egymillió bőrrákos eset köthető világszerte a napfény ultraibolya összetevőjéhez, ami ellen célszerű védekezni. Az UV-védelmet nyújtó molekulák kis méretűek, ebben rejlik a problémájuk is, ugyanis ezért képesek bejutni az algákba, korallokba (ott gátolják a fotoszintézist), illetve emiatt hatolnak át az emberi bőrön is és okozhatnak a szervezetünkben egyes esetekben hormonális elváltozásokat vagy épp allergiás reakciót. Több okunk is van tehát arra, hogy új típusú védelmet keressünk a napsugárzás káros hatásai ellen.

Számos fejlesztés zajlik a korallbarát naptejek terén, ez az új eredmény egyelőre egerekben bizonyította be, hogy kiváló védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen, nagy mérete miatt nem jut át a bőrön sem, és ugyanezen okból nem károsítja a korallokat, algákat. A Cell Reports Physical Science folyóiratban közzé tett tanulmányban a kutatócsoport részletezte a hatóanyag előállítási módszerét, és azokat a vizsgálatokat, amelyekkel a hatékonyságról meggyőződtek. A kutatók elmondták, hogy bár még csak kutatják azt a módszert, amelynek segítségével áthidalható a probléma, az eddigi eredmények igen kecsegtetőek.

Infografika az új típusú naptej-hatóanyagról Forrás: Cell Report Physical Science

A szakemberek először egy olyan kémiai reakciót alkalmaztak, amelynek eredményeként különféle gyűrű alakú molekulák jöttek létre, vagyis hasonlóak ahhoz, amilyenek a mai naptejek UV-védelmét adják. Egy következő reakcióban e molekulagyűrűket összekapcsolták egymással, s az így kapott nagy méretű molekulákat aztán megvizsgálták, melyik szűri legjobban az UV-t. Ez alapján kiválasztották a legjobbat, amelyet azután teszteltek is. Egerek bőrégését sokkal hatékonyabban tudta megelőzni a most fejlesztett molekula a hagyományosaknál, és a fénymérések is azt mutatták, hogy sokkal több UV-t képes elnyelni azoknál. Ezzel szemben a korallokkal végzett kísérletekben az derült ki, hogy nem károsította (szemben a hagyományos hatóanyagokkal), és a szintén egerek bőrén végzett vizsgálatok azt is feltárták, hogy nem szívódik fel a molekula a bőrön át, így a szervezeten belül se képes problémát okozni.

Természetesen ez a kísérletsorozat még nem azt jelenti, hogy idén nyáron már mindenki korallbarát naptejet tud venni, hisz még rengeteg tesztet kell elvégezni, de jó utat jelöl a kutatás, és remélhetőleg néhány éven belül már hozzáférhetőek lesznek a hasonló elven készülő naptejek is.