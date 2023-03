Robotgilisztával kutathatjuk a felszín alatti régiókat

A Scientific Reports folyóiratban mutatták be nemrégiben azt a speciális mászó robotot, amely a földigiliszta mozgását utánozva halad. A prototípus 6 centi átmérőjű, 45 centi hosszú, 60 dekás, és képes a föld alatt haladni, pont úgy, ahogy a giliszta is.

A biológiai ihletésű robotok egyre nagyobb teret nyernek, hiszen a természet által speciális feladatokra kifejlesztett módszereket csak utánoznunk kell, és számos lehetőség nyílik meg eszközeink előtt. A földigiliszta izomgyűrűit felváltva összeszorítja és ellazítja, ennek hatására a testében lévő folyadék mozog (ez hasonló ahhoz, ahogyan a táplálék mozog az emésztőrendszerben), és így, mintegy belső hullámzás révén képes a bőrén lévő apró szőröcskék segítségével előretolni magát.

Az olasz kutatók a földigiliszta mozgásának tanulmányozása és elemzése révén jutottak el oda, hogy utánozni tudták e speciális mozgást, azonban folyadék helyett levegő pumpálásával érték el ugyanezt. A robotgilisztát nem fogja gyakran gyorshajtáson kapni a traffipax: másodpercenként 1,35 millimétert képes egyelőre megtenni. A kutatók a giliszta szőröcskéit is leutánozták, ezek nélkül a robot sokkal rosszabbul tudott mozogni, és például szemcsés talajon egyáltalán nem volt képes haladni.

Bár a robot prototítpusa egyelőre csak abban segít, hogy a giliszta mozgását még jobban megértsük, e közlekedési módozat azonban sok érdekes lehetőséget rejt magában. Föld alatti felderítő munkában, de akár más égitestek felszín alatti környezetében is elvégezhet olyan munkákat, amelyekre a hagyományos robotok képtelenek. Talán emlékszünk a marsi InSight leszállóegység Vakond nevű mélyfúrójának sajnálatos kudarcára, amelyet az okozott, hogy a kalapács elven működő fúró nem volt képes a talajba jutni, a talaj váratlan tulajdonságai miatt. A giliszták tulajdonságait a Vakond fúrójába építve valószínűleg sokkal könnyebb lett volna az eszköz dolga, és esélyes, hogy le is jutott volna a megfelelő mélységig. Utólag persze könnyen lehetünk okosak, de a giliszta szőröcskéinek robotikus másolata segíthette volna a fúrót abban, hogy a talajba kapaszkodva ne lökődjön vissza, és így egyre inkább bemélyítse magát. Azonban a felszín alá bejutni képes robotoknak más égitesteken is nagy jövőjük lehet még!