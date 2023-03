Csigolyák inspirálta lépcső

Andrew McConnellt a bálnák gerince ihlette meg csigalépcsője tervezésekor: a kanadai

építész alkotásában a fokokat is magukban foglaló elemek úgy kapcsolódnak, mint a gerincoszlopban a csigolyák, ezáltal alátámasztást nem igénylő struktúrává állnak össze. A szomszédos tagokat acéltüskék rögzítik egymáshoz, a szerkezet szilárdságát a korlát spiráljában futó merevítőelem is növeli. A legalsó és a legfelső fokot természetesen rögzíteni kell a födémhez, ám ezen túl semmilyen oszlop, konzol nem támasztja alá a könnyed, elegáns

vonalú csigolyalépcsőt. (A csigalépcsőről képeket ezen a linken találhatnak.)

Sőt, mint McConnell hangsúlyozza, a lépcső maga is teherviselő elemként szolgál, mintegy a padlóba vezeti a lépcsőn járók súlyát. A különleges, organikus összeköttetésnek hála, a csigolyalépcső fokai könnyedén megbirkóznak a több irányból is ható erőkkel.