A következő holdséták űrruhája

Egyre biztosabb lépésekkel halad a NASA a következő emberes holdra szállások felé: nemrégen készült el az Artemis-1 küldetés elemzése, és teljes sikert jelzett; most bemutatták a holdsétákon használandó űrruhát, hamarosan pedig az Artemis-2, immár emberes tesztrepülésének űrhajósaival is megismerkedhetünk.

Az új űrruha az AxEMU bemutatott példánya sötétszürke, ám a végleges verzió fehér lesz – ezzel is segítve azt, hogy ne forrósodjanak túl a bennük majd a napsütötte holdfelszínen dolgozó űrhajósok. A jelenlegi borítás pusztán azt a célt szolgálta, hogy a már elkészült új fejlesztések ne legyenek leutánozhatóak, vagyis ne lopja el senki az Axiom fejlesztőinek ötleteit. A Houstonban tartott „divatbemutatón” az Axiom Space egyik mérnöke, Jim Stein vállalta a modell szerepét, s az új űrruhába bújt a sajtótájékoztatón. (A videóban megnézhetjük, hogy is fest az egész űrruha használat közben.)

Miben különbözik ez az Apollo-korszak holdi űrruháitól? Természetesen sokkal könnyebb és modernebb, ez azt is jelenti például, hogy a sisakba épített világítás mellett egy videókamera is van, amellyel élőben lehet majd követni az űrhajós felszíni tevékenységét. Hajlékonyabb is lesz – annak idején az Apollo-űrhajósok mozgása erősen korlátozott volt az űrruha merevsége miatt. Az új űrruhában könnyebben járnak majd a felszínen, végeznek geológiai vizsgálatokat, (szinte teljesen le lehet benne guggolni például, illetve le lehet térdelni) és egyszerűbb lesz majd az űrhajóba (leszállóegységbe) visszatérés is a komfortosabb AxEMU jóvoltából.

A végleges változat hófehér lesz. Forrás: Axiom Space

Ezeket a fejlesztéseket a NASA űrruhájának tapasztalataira és adataira alapozva, az űrhajósok visszajelzései alapján végezték el az Axiom tervezői, úgy, hogy a NASA egyéb eszközeivel is összekapcsolható legyen az űrruha. Az AxEMU-ba a háta felől lehet majd bebújni (a „hátizsák” részt zsanérokon ki lehet nyitni, mint egy ajtót), a törzs körüli merevebb rész jelenti az űrruha magját, a számtalan ízülettel felszerelt kar- és a lábrészek egyéni méretre szabva kerülnek majd fel. Az űrruha hátán viselt „hátizsákban” kap helyett a létfenntartó rendszer. Különösen nagy hangsúlyt fektettek a kesztyűk elkészítésébe, ezek nemcsak szigetelnek, hanem az űrhajósok eszközhasználatának is az alapjait jelentik. Hasonlóan fontos elem az űrruha lábbelije is, hisz a Hold déli sarkvidékére készül a NASA, ahol vannak olyan területek, amelyeket sose süti meg a napfény, így elképesztően hidegek, ezt pedig a lábak melegen tartásával kell ellensúlyozni.

A létfenntartó berendezések a hátizsákban foglalnak helyet, bemászni is itt lehet az űrruhába, a felvételen jól látható zsanérokon kinyitható a hátizsáknál ugyanis, Forrás: NASA TV

Az űrruha méretezése alapján a NASA űrhajósainak elsöprő többségére jó lesz (az USA lakosságának 90 százaléka kényelmesen viselhetné), és a további fejlesztési munkák során még több modern elemet építenek be az űrruhába, a létfenntartó rendszer vagy a nyomásfenntartó rendszer is ezek közé tartozik. Az új űrruha jobban véd majd a külső hatásoktól, így például a holdportól, de fontos tudni, hogy az űrhajósok védelmét szolgáló rendszerek redundánsak lesznek, vagyis minden rendszernek lesz pótrendszere is, ami hiba esetén átveszi annak feladatát, garantálva azt, hogy az űrhajósok biztonságban visszatérhessenek az állomáshelyükre.

A teljes felszereltségű űrruha gyakorlati tesztelését űr jellegű környezetben végzik majd el, betanítják az űrhajósokat az űrruha használatára, mielőtt valós körülmények közt sor kerülne az alkalmazására.

Az Artemis-3 küldetésre a tervek szerint 2025 decemberében kerülhet sor.