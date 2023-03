Hogyan marad jobb a sör: palackban vagy dobozban?

Az ACS Food Science & Technology szakfolyóiratban egy amerikai kutatócsoport számolt be a felmérése eredményéről, amelyben az amber ale és az IPA típusú sörök esetében hasonlították össze a csomagolás és a megőrzött frissesség viszonyát. Az eredmények szerint az IPA esetében nem volt változás a két csomagolási mód közt, azonban az amber ale palackos formában őrizte meg jobban a sajátságait.

Az USA-ban közel 9000 sörfőzde van, ezekből 120 nagyüzemi, a többi „kézműves”. Míg 2015-ben még 80 százalék palackos és 20 százalék dobozos sör került ki ezekből az sörfőzdékből, addig 2020-ban már pont fordítottá vált az arány, annak köszönhetően, hogy elérhetővé váltak a kis kapacitású dobozos csomagológépek, no és persze a vásárlói igények is átalakultak.

No de mire alapozták a kutatók az eredményeket?

A sörben rengeteg aromaanyag található, amelyek a készítési technológiától és az alapanyagoktól egyaránt függnek, ezek alapján válik valaki egy bizonyos sörtípus rajongójává, és így alakul ki a márkahűség is. A több ezernyi illó és nem illó aroma-összetevő azonban változik a tárolás során, egyes összetevők elbomlanak, míg mások épp ekkor jönnek létre az italban lejátszódó reakciók során. Nem mindegy azonban, hogy milyenek, ahogy javulhat is tőlük az íz, úgy válhat „állottá” is a sör, ami igazán nem fogja vonzani a fogyasztókat. A minőség megőrzése tehát fontos feladat, és ennek része a csomagolás is.

A kutatók ugyanazon gyártó kétféle sörtípusának kétféle csomagolású változatait mérték meg, először még a gyártást követő hónapban, majd a boltinak megfelelő tárolási időt követően. A söröket a gyártás után elküldték a Coloradó Állami Egyetemre, ahol 30 nap, illetve 150 nap (ez a szavatossági idő vége volt) +3 Celsius-fokon való tárolást követően mérték meg az összetevőket, gázkromatográfiás tömegspektrométerrel, külön gőztéranalízis gázkromatográfia útján a leginkább illékony összetevőket.

Az összetevők közti különbség legnagyobb részben a sör típusától függött. A rengeteg összetevőből 10 olyan volt, amely az aromák szempontjából különösen meghatározóak, így a továbbiakban ezeket hasonlították össze. Így született meg az, hogy az amber ale esetében egyes aminosavak, terpének mennyisége jelentősen eltért a csomagolástól függően: az üvegpalackban tárolt őrizte meg jobban az eredeti aromákat. Az IPA esetében nem volt lényegi különbség a két tárolási típus közt. A kutatók szerint ez főként annak köszönhetően alakult így, hogy eleve eltérő összetevők voltak a sörökre jellemzőek, s csak bizonyos összetevőket befolyásolt a csomagolás. Ez azt is jelenti, hogy minden sörtípusnál eltérhet, melyik esetében mibe jó csomagolni.