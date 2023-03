Egy 40 fényévre lévő bolygó légköre

A bolygó légkörében mért összetevők: víz, szén-monoxid, metán, szilikátok

Forrás: NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI); Science: Brittany Miles (University of Arizona), Sasha Hinkley (University of Exeter), Beth Biller (University of Edinburgh), Andrew Skemer (University of California, Santa Cruz)