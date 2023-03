Inváziós poloskák gyérítése hőcsapdával

A szezon folyamán a növénytermesztésben már régóta alkalmazott, szintén az ATK NÖVI kutatói által kifejlesztett illatanyagos csapdákon túl az új, környezetbarát módszer ígéretes védekezési lehetőséget jelent a növénytermesztésben nagy kárt okozó inváziós poloskák gyérítésére, számolt be az ELKH. A fűtött csapdák alkalmazása éppen abban az időszakban eredményes, amikor a feromoncsapdák hatékonysága lecsökken. Így a poloskák elleni védekezés hosszabb időszakra kibővíthető, ezzel is segítve a kártevők további gyérítését. Az eredményeket bemutató publikáció az Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae nemzetközi tudományos folyóiratban jelent meg.

Vándorpoloska Forrás: inaturalist

Senki sem örül az ősz táján újabban az otthonainkat szép számban ellepő, hívatlan „büdösbogaraknak”, amelyek rokonságukat tekintve valójában nem bogarak, hanem poloskák. Nem csípnek, csak egyszerűen behúzódnak a lakásokba a hideg elől. A kiskertekben, a növénytermesztő fóliasátrakban azonban teljesen más a helyzet, mert ott bizony nagy kárt tudnak tenni a paradicsom-, a paprika- és a többi vetemény szívogatásával. Az utóbbi időben több inváziós poloskafaj – mint például a márványos poloska (Halyomorpha halys) vagy a vándorpoloska (Nezara viridula) – is érkezett hazánkba, és mivel jól érzik magukat nálunk, tömegesen felszaporodtak. Míg a növénytermesztők egész szezonban bosszankodnak miattuk, addig a városban lakók többnyire csak ősszel találkoznak velük, amikor a telelőre vonulás időszakában nagy egyedszámban gyülekeznek lakások közelében, amivel sokak számára okoznak kellemetlenségeket.

At ATK által fejlesztett új csapdatípus kívülről, illetve belülről. Forrás: ELKH / Bozsik Gábor

Az ATK NÖVI kutatói most egy teljesen új megközelítésű csapdázási módszert fejlesztettek ki e poloskafajták ellen. A saját tervezésű és kivitelezésű új csapdatípus azon alapszik, hogy ezek a fajok szeptemberben, októberben, vagyis a telelőre vonulás időszakában olyan helyeket keresnek, amelyek jobb túlélést biztosítanak számukra. Ezek általában a környezetüknél melegebb, jól védett, sokszor ember építette tereptárgyak, lakások. A kutatók által kifejlesztett csapdák mesterséges hőforrást alkalmaznak a poloskák csalogatására.

A fejlesztés során a csapdatesten belül elhelyeztek egy termosztáttal szabályozott fűtőlapot, amelynek segítségével a kísérleteik alapján meghatározott megfelelő hőmérsékletet folyamatosan lehet biztosítani, ezzel a poloskáknak kedvező telelőhelyet imitálnak. A csapdákat október folyamán helyezték ki egy poloskák által kedvelt telelőhely előtt, ahol főként márványos poloskák gyülekeztek nagy egyedszámban. A mesterségesen fűtött csapdák mellé fűtetlen kontrollcsapdákat is kihelyeztek. A poloskák napszaki aktivitásuknak megfelelően a délutáni napos órákban szignifikánsan nagyobb számban vonultak be a fűtött csapdákba. Egy átlagos csapdázási napon, mindössze ötórás működés során a csapdázási terület közelében felvételezett márványos poloskák átlagos egyedszámának a 13 százalékát csalogatták be a fűtött csapdákba.

A tesztek során kontrollként alkalmazott üres doboz balra, és a fűtött csapda jobbra. Forrás: ELKH / Bozsik Gábor

A szezon folyamán a növénytermesztésben alkalmazott illatanyagos csapdákon túl a most kifejlesztett új módszer ígéretes védekezési lehetőséget jelent a poloskák gyérítésére. A fűtött csapdák alkalmazása éppen abban az időszakban eredményes, amikor a feromoncsapdák hatékonysága lecsökken. Így a poloskák elleni védekezés hosszabb időszakra kibővíthető, ezzel is segítve a kártevők további gyérítését. Az új csapda teljesen környezetbarát, nem tartalmaz semmiféle toxikus kémiai anyagot, és a lakosság által is alkalmazható.