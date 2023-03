Gondolattal irányított robot

A Sydney-i Műszaki Egyetem (UTS) fejlesztéséből született meg az a szerkezet, egy fejre húzható, kis méretű berendezés, amelynek segítségével a puszta gondolatával tud irányítani egy robotot a berendezést viselő személy. Bár a bemutatót az ausztrál hadsereg közreműködésével végezték, az e technológiával működtetett robotnak szerepe lehet az egészségügyben, repülés- és űriparban, valamint a modern gyártástechnológiában is.

A demonstráció során a Ghost Robotics négylábú robotját („robotkutyáját”) irányította egy katona a puszta gondolataival, az agy-gép közti interfész segítségével. Azokat a bio-érzékelőket, amelyek ezt az irányítást lehetővé teszik, a UTS szakemberei az Ausztrál Hadsereg Innovációs Csoportja együttműködésével fejlesztették, és e módszerrel gépeket és robotokat egyaránt vezérelni tud majd az ember a gondolataival.

Számtalan civil alkalmazása is lehet majd azonban! Képzeljünk el egy olyan kerekesszéket vagy végtagprotézist például, amelyet a lebénult használója képes egyedül irányítani ezzel a módszerrel. „A kezek és hang alkalmazásától független vezérlés a laboratóriumon kívül is, bárhol és bármikor használható, és a vezérlő konzolokat, érintőképernyőket, billentyűzeteket, kézmozdulat-felismerést feleslegessé teszi.” – magyarázta Francesca Iacopi professzor, a fejlesztésben részt vevő egyik kutató. Grafén és szilícium segítségével készítették el a viselhető szenzort, amely korróziómentesen és szárazan működik és tartós is, a fejlesztést az ACS Applied Nano Materials szakfolyóiratban ismertették.

A hatszögletű alakzatban elhelyezett szenzort a koponya hátsó oldalán kell viselni, és az agy látókérgének hullámait észleli. Az irányító egy kiterjesztett valóság (augmented reality) szemüveget visel, vagyis a valóságos, látott helyzetre egy virtuális ábrát is vetít a készülék. A robotot irányító személy esetében ezen a szemüvegen fehéren villódzó négyzetek láthatóak (ezt a bemutató videóban fentebb megnézhetjük), és ezekre koncentrálva tudja a robotot vezérelni a szenzor által észlelt agyhullámok révén. A tesztek során 94 százalékos pontossággal hajtotta végre a gondolattal kapott parancsokat a robot.

Mivel az érzékelőket extrém körülményekre alkalmasnak készítették, így gyakorlatilag bárhol viselhető, és minden bizonnyal nagy érdeklődésre tarthat számot majd mind a tudományos közösség, mind a kormányok, mind az ipar képviselői részéről.