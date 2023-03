Vegán kutyaeledelt teszteltek

Az Illinoisi Egyetem (Urbana-Champaign) állatorvostudományi, állati táplálkozástudományi szakemberei egy elég különös vizsgálatsorozatba fogtak. Mivel egyre terjed az, hogy egyes vegán étrenden élők az egyébként ragadozó háziállataikat is húsmentes étrenden kívánják tartani, úgy gondolták a szakemberek, épp ideje tudományos méréseket végezni ezen étrendek kapcsán. Vajon mennyire kiegyensúlyozott a tápanyag-összetételük, és miként hatnak a kutyák emésztésére, egészségére? Ehhez kétféle (gabonával és anélkül készült) gyári vegán kutyatápot hasonlítottak össze csirkés száraz kutyatáppal, felnőtt, egészséges beagle kutyák segítségével, majd a Journal of Animal Science folyóiratban közölték eredményeiket.

Három héten át adták a kutyusoknak a kiválasztott ételtípust, majd vérvétellel és székletvizsgálattal mérték azok hatását. Felmérték, miként változott (ha változott) a kutyák bél-mikrobiomja a különféle eleségek hatására. Emellett elemezték maguknak az eleségeknek is az összetételét is. A vegán kutyaeledel állatorvosi táplálkozás-szakértők által összeállított keverék volt, amelyben lencse, csicseriborsó, zöldborsó, édesburgonya, sütőtök, alma, áfonya és répa is volt. Ez, és a csirkés száraztáp is megfelelt az amerikai állati takarmányozási előírásoknak és ajánlásoknak, amelyek szerint mindhárom táp kiegyensúlyozott és teljes értékű volt.

„Azt érdemes észben tartani, hogy az állatoknak nem különféle alapanyagokra van szükségük, hanem megfelelő tápanyag-összetevőkre. Egészen addig, míg az alapvető tápanyagokat megfelelő mennyiségben és arányban fogyasztják, a kutyák is lehetnek vegánok, vegetáriánusok vagy húsevők” – mondta el a kutatást vezető Kelly Swanson professzor. Hozzátette, hogy emellett igen fontos ismerni a táp hozzávalóinak tápanyag-összetételét és a kutya igényeit is. Bárki összecsaphat egy vegán vacsorát a kutyájának, azonban a gondos összetétel-ellenőrzés és tervezés nélkül a kutya étrendje kiegyensúlyozatlanná válik.

A háromféle étrenden tartott kutyák a kísérletek idején egyforma mennyiségű ürülékkel örvendeztették meg a kutatókat, s úgy fest, mindhárom tápot jól megemésztették. A vérvizsgálatban kiderült, hogy a vegán étrenden tartott ebek vérzsírszintje alacsonyabb volt, mint a csirkés tápot fogyasztóké, ez például az elhízott kutyák esetén előnyös lehet az állat egészségének fenntartásában. A bél-mikrobiom és a bélmikrobák által termelt anyagok elemzése arra mutatott rá, hogy előnyösebbé vált a mikrobiom összetétele, és egyes, a kutyák ürülékének rossz szagáért felelős anyagok mennyisége csökkent a vegán étrenden tartott állatoknál, a csirkés tápot evőkhöz képest. „Mindent egybevetve úgy tűnik, a vegán étrendre váltás kedvező hatásokat váltott ki a kutyák bélrendszerében” – tette hozzá Swanson.

A kutatás eredménye megnyugtató lehet azon amerikaiak számára, akik valamilyen okból vegán étrenden szeretnék tartani a kutyájukat, a vizsgált márkát nyugodtan adhatják. Azonban a kutatók is hangsúlyozták, hogy ezeket a tápokat megfelelő tudású táplálkozás-szakértők állították össze, amit házi készítésű étellel nem fogunk tudni leutánozni, így a kutyánk egészsége érdekében ne próbálkozzunk ezzel.

Forrás: Pixabay

Joggal merül fel, persze, hogy vajon milyen hosszú távú hatásai lehetnek a kutyára egy ilyen étrendnek, hisz ez a csupán 3 hétig tartó vizsgálatból, amelyben mindössze két-két állatot vizsgáltak, nem derült ki. A kutatás helyes következtetése az lenne, hogy 3 héten át megfelelő lehet ez a táplálási forma.

Azonban talán a legfontosabb információ a kutatás kapcsán, hogy azt maga a vegán kutyaeleséget gyártó cég finanszírozta, így érdemes fenntartással kezelni a feltűnően pozitív végeredményt…