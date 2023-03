Elektromos energia vércukorból

A Zürichi Műszaki Egyetem biotechnológusai tervezték és fejlesztették ki azt a speciális eszközt, amely a bőr alá ültetve a vércukorból képes energiát nyerni, a szerkezetet az Advanced Materials folyóiratban mutatták be.

Manapság számos orvosi elektronikai készülékben, mint például egy inzulinpumpa, a készülék kis akkumulátorról (elemről) működik, amelyet időnként cserélni, vagy tölteni kell. A svájci kutatócsoport, amelyet Martin Fussenegger vezetett, most igen innovatív eszközzel állt elő: olyan energiaforrást építettek, amely a testből magából veszi a működéshez szükséges áramot. A beültethető eszköz a szövetekben található felesleges vércukrot használja fel elektromos áram előállítására. Az eszközt a kutatók olyan, évekkel korábban szintén általuk fejlesztett mesterséges béta-sejtekkel kombinálták, amely képes gombnyomásra inzulint adagolni és csökkenteni a vércukorszintet, hasonlóan ahhoz, ahogyan a hasnyálmirigy béta-sejtjei is teszik (ha rendben működnek).

A kutatók abból indultak ki, hogy a fejlett nyugati társadalmakban az emberek zöme túl sok szénhidrátot fogyaszt, így a többlet vércukorból plusz energiát lehetne kinyerni, amellyel az egyes biotechnológiai eszközök áramellátása biztosítható volna. Az eszköz „lelkét” egy réz alapú nanorészecskékből felépített elektróda jelenti, ami képes felbontani a vérben lévő glükózt s ezzel áramot előállítani. Az eszközt egy olyan, orvosi célokra alkalmas anyag (alginát) veszi körbe, ami felszívja a szöveti nedveket és közvetíti az abban lévő glükózt az elektródához.

Az egérben sikerrel tesztelt eszköz működésének sematikus ábrája. Forrás: From Maity D, et al, Adv. Mater. 2023 / ETH Zurich

Az eszközt, ha egybekapcsolják a mesterséges béta-sejtekkel, akkor képes lesz automatikusan adagolni a szükséges inzulint egy cukorbeteg számára, és még annyi energiát is előállít, hogy akár egy külső eszközzel (pl. okostelefon) tudjon kommunikálni. Ez egy olyan jövőbeli rendszert jelenthet, amelyben könnyen szabályozhatóvá válhat a vércukorszint részint automatikusan, részint pedig bármikor be lehet avatkozni majd a folyamatba.

Az eszköz egyelőre csak egy prototípusként létezik, amelyet egérben sikeresen teszteltek is. A további, emberi használathoz szükséges fejlesztések azonban túlmutatnak egy egyetemi labor képességein, ezért jelenlegi is olyan ipari befektetőket keresnek, akik segítenék a további fejlesztéseket. Ez azt is jelenti, hogy igen hosszú éveknek kell még addig eltelni, hogy bőr alá ültetett áramtermelő eszközzel élő emberekkel találkozhatunk az utcán.