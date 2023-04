Baktériumtoxin is közrejátszhat a sclerosis multiplex kialakulásában

A Cornell Egyetem kutatóinak új vizsgálati eredménye szerint egy méreganyagokat termelő bélbaktérium, pontosabban az általa létrehozott toxin is közrejátszhat a SM kialakulásában, és tüneteinek rohamszerű visszatérésében. A Journal of Clinical Investigation szakfolyóiratban közzé tett eredményeik arra utalnak, hogy a Clostridium perfringens nevű baktérium termelte úgynevezett epszilon toxinja képes kiváltani a SM okozta elváltozásokat az agyban. A toxin hatására az agyi erek átjárhatósága megnő, így a gyulladásos folyamatokat közvetítő sejtek kapcsolatba léphetnek a központi idegrendszerrel, s ennek következtében a SM-re jellemző idegkárosodás beindulhat.

A SM meglehetősen rejtélyes betegség. Miért lesz beteg valaki és miért nem egy vele azonos génekkel rendelkező (ikertestvér)? Miért pont az idegek védőburkolatát alkotó mielint támadja meg? Minek köszönhető a tünetek epizodikus megjelenései? Valami külső, környezeti hatás léphet fel, ami a betegségre genetikailag hajlamosaknál kiváltja a kórt?

A vizsgálatokból most az derült ki, hogy az SM-ben szenvedők bélrendszerében nagyobb mennyiségben vannak jelen a Clostridium perfringens baktérium azon törzsének képviselői, amelyek az epszilon toxint előállítják. A baktérium a vékonybélben lakik, és csak akkor állítja elő a méreganyagot, amikor növekedési fázisában van, ez pedig jól illik a betegség epizodikus megjelenésű tüneteihez. Annak ellenére, hogy ez az elképzelés már régebben felmerült a szakemberekben, nem volt korábban elég érzékeny vizsgálati módszer ahhoz, hogy kimutassa a baktériumtörzs jelenlétét. A most feltártak azonban megerősítették az elképzelést. Ráadásul az epszilon toxin kimondottan az agyi ereket célozza meg és a mielinhez kapcsolódik hozzá. Ezt követően egérkísérleteket végeztek, melyekből azt várták, valóban képes-e a toxin kiváltani a SM rohamszerűen jelentkező tüneteit – ez be is igazolódott.

A felfedezés lehetőséget adhat arra, hogy az epszilon toxin semlegesítésével megakadályozható legyen a betegség súlyosbodása és a tünetek rendszeres visszatérése is, a mai gyógykezelésnél jóval hatásosabb módon.