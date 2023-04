Leszoktak az édes ajándékról a csótánylányok

Az állatvilágban igencsak elterjedt az a szokás, hogy a hímek valamiféle tápanyagban dús nászajándékkal csábítják el a párzásra kinézett nőstényeket, Ezek az ajándékok nem hiábavalók, segítségükkel a nőstény olyan plusz tápanyagokhoz jut hozzá, amivel a petéi fejlődését támogatja, így a hím az ajándékkal a saját utódai biztosabb jövőjéről is gondoskodik.

A csótányok nem tartoznak a kedvenc állataink közé, senki se osztaná meg szívesen velük a lakását, ám a viselkedésük ettől még izgalmas. A hímek nyújtotta édes nedv, mint nászajándék azonban, amint arról a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban megjelent kutatási eredmény beszámolt, újabban már nem jelent vonzerőt a nőstények számára, az ok pedig egészen prózai.

A rovarölő szeres csótánycsapdákba helyezett „mérgezett cukor” miatt a csótányok megtanulták elkerülni a cukros élelmet. Emiatt kémiailag is átalakult az udvarlási szertartás: a hím csótányok által kiválasztott nedv egy nehezebben lebomló, komplexebb cukorféleséget tartalmaz, amely nem taszító hatású a nőstény számára, s emellett a párzást is sokkal hamarabb megkezdik ezek a hímek, mint cukorhoz szokott elődeik. A fenti videóban a klasszikus párzási szertartás látható, a hím a felemelt szárnyú, a szárnyai alatt van a kiválasztott édes nedv. Megfigyelhető, hogy amíg a nőstény lakmározik, a hím gyorsan párzani is kezd vele.

A csótányok evolúciós átalakulása kimondottan az ember hatására következett be, alig 10 évvel azt követően, hogy a cukros-rovarölős csapdákat elkezdték alkalmazni. Eleinte azt hitték a szakemberek, hogy a méreggel szemben alakult ki bennük rezisztencia, aztán apránként kiderült, hogy egészen egyszerűen megtanulták elkerülni a cukrot, és azok a csótányok maradtak életben (és szaporodtak), amelyek nem voltak édesszájúak. Egy 2013-as kutatásból az is kiderült, hogy nemcsak nem szeretik a cukrot ezek az alkalmazkodott típusú csótányok, hanem egész egyszerűen a cukor ízét édes helyett keserűnek érzik!

A rovarirtó szakemberek világszerte egyre gyakrabban találkoznak ezekkel az édességet kerülő csótányokkal, ez pedig különösen megnehezíti az ellenük való hatékony fellépést.