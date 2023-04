Pörgő emberszabásúak

A Birminghami Egyetem számolt be arról, a Primates szakfolyóiratban bemutatott kutatási eredményről, amelyben a legközelebbi rokonaink által olyannyira kedvelt pörgés hátterét vizsgálták meg. A kutatók szerint a majmok szédülés iránti vágya segíthet megmagyarázni, miért törekszik az ember is a megváltozott mentális állapotokra.

A kutatás egy népszerű videóból indult ki: a felvételen egy állatkerti gorillát látunk, aki egy nagy medencében pörög és láthatóan nagyon élvezi azt. A videót meglelve a kutatók számtalan további, hasonlót találtak még emberszabású majmokról, és több mint 40 ilyen videót elemeztek a kutatás során.

A videókból kiderült, hogy az emberi táncosokhoz, artistákhoz hasonló sebességgel, másodpercenként másfél fordulattal pörögnek, de képesek úgy is, ahogy a táncoló dervisek teszik azzal a céllal, hogy más mentális állapotba kerüljenek. A majmok legalább 5,5 fordulatot tettek megy egy-egy alkalom során ilyen sebességgel, feltehetően azért, mert a legtöbb esetben kötélbe kapaszkodva pöröghettek.

„A pörgéssel az emberszabású majmok képesek megváltoztatni a mentális állapotukat, és mivel osztozunk velük ezen az élménykeresésen, a felfedezésünk arról tanúskodik, hogy közös elődeinktől örökölhettük a mentális állapot megváltoztatása iránti vágyainkat” – magyarázta Dr. Marcus Perlman, a kutatás egyik résztvevője. „Mi magunk is megpróbáltunk azzal a sebességgel pörögni, amivel a majmok, de képtelenek voltunk olyan sokáig fenntartani, mint ahogy ők tették.”

Nagyon sok videóban a majmok is láthatóan elszédültek, elveszítették egyensúlyukat és el is estek, ez pedig azt jelentette, hogy szándékosan pörögtek ilyen sokáig, akkor is, ha már érezték a szédülés hatásait.

„Minden kultúrában kialakult valamiféle, a valóságtól elszakadásra törekvő módszer, speciális rituálé, vagy ceremónia. Az ember megváltozott mentális állapotot kereső magatartása olyannyira általános mind történelmi, mind kulturális szempontból, hogy felvetődik: ez valami olyasmi lehet, amit még az elődeink hagytak ránk” – mondta Dr. Adriano Lameira, a kutatás másik résztvevője, a Warwicki Egyetem pszichológia docense.

Ha az emberszabású majmok élvezik ezt az állapotot, akkor a mi elődeink hasonlóképpen élvezhették. Eddig csupán az olyan szédelgéssel és mentális állapotváltozásokkal járó emberi tevékenységet vizsgálták, mint az alkohol- vagy a droghasználat, azonban ezek a szerek valószínűleg nem voltak csak úgy hozzáférhetőek elődeink számára, tudás és kulturális tapasztalat kellett hozzájuk. A pörgés feltehetően sokkal jobban magyarázná az emberi mentális állapotváltozás szerepét.

Rengeteg kérdés van még e tevékenység kapcsán, amiket fel kell tárni ahhoz, hogy teljesen érthetővé váljon, mi is vezethetett el hozzá, és miként hatott ez az emberi evolúcióra, viselkedésünkre és a mentális jóllétünk kialakulására.