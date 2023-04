Focizó robotot fejlesztettek

A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) egyik robotikai kutatócsoportja fejlesztette ki azt a négylábú robotot, amely képes füvön, homokon, sárban, kövön, havon és még számos különböző felületű terepen vezetni a labdát. Még ha nem is olyan ügyes, mint Lionel Messi, meglehetősen nagy tehetségről tesz tanúbizonyságot az érzékelőkből és kamerákból álló, fedélzeti számítógépe vezérelte rendszer. A robot nem egyszerűen csak rugdossa a labdát, hanem a terepnek megfelelően vezeti azt, hisz a terep felülete befolyásolja, miként gurul rajta a labda.

Ahhoz, hogy idáig eljusson a kutatócsoport, szimulációkon át vezetett az út: 4000 különböző virtuális robot rúgta a bőrt a szimulációkban, előre beállítható fizikai paraméterek mellett, s ezek során hatalmas mennyiségű adatot kaptak a szakemberek, amelyből a valódi helyzetre tudták a robotot alkalmassá tenni. A robot kezdetben egyáltalán nem tudta vezetni a labdát, ám, ha sikerült neki, jutalmat kapott, ha elrontotta, akkor meg negatív visszajelzést. Ezekből apránként tanulta meg, hogy milyen terepen milyen erőt kell alkalmaznia a sikeres művelethez. A kutatók elmondták, hogy amint ezt a jutalmazó rendszert megtervezték, már csak gyakorlás kérdése volt a siker, ami a valós helyzetekben néhány napot jelentett. A robot arra is képes volt vezérlő rendszere segítségével, hogy elesést követően felálljon, s folytassa a labda vezetését.

„Ha körülnézünk, kiderül: a legtöbb mai robot kerekeken gurul. Képzeljünk azonban el egy katasztrófahelyzetet, árvizet vagy földrengést, ahol szeretnénk robotokkal segíteni az emberek kimentését. A nem sima terepen a kerekes robotok nem fognak tudni átkelni, holott itt erre volna szükség” – magyarázta Pulkit Agrawal professzor, a robotot fejlesztő kutatólabor vezetője. A lábakon járó robotok tanulmányozásának célja az, hogy a jelenlegi robotikus rendszerek terepi határain átlépni képes, a komplex és kihívásokkal teli terepviszonyok közt is elboldoguló autonóm robotok szülessenek.

No de miért a foci? Amellett, hogy a robotikában régi rajongói vannak ennek a sportnak, racionális ok is áll a háttérben: a járásnál sokkal összetettebb feladat a labdavezetés, a robotnak a saját járásával is alkalmazkodnia kell a labda mozgásához és a terephez. Emellett a labdát is másképp kell vezetni kövezeten és füvön, hisz ez utóbbi lényegesen le is fékezi azt. A szenzorai és a lábait mozgató aktuátorok közt van az „agya”, s ebbe a fedélzeti számítógépbe elég sok mindent be kellett zsúfolni. Gyakorlatilag egy pillesúlyú neurális hálózatot rejt a fedélzeti számítógép, aminek a szenzorokból érkező zajos adatokból kell dolgoznia.

Vannak még további lépések, amelyek megoldásra várnak, ma még például nem képes a robot egy lépcsőn felvezetni a labdát, illetve a robot továbbfejleszthető egy olyan eszközzé is, ami speciális terepen képes átszállítani valamit a végtagjai segítségével.