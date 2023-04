Olcsó kamera segítheti a vulkánkitörések előrejelzését

A vulkánkitörések előrejelzésében fontos tényező a kiáramló gázok, különösen a kén-dioxid mérése, és lényeges, hogy hosszú távú adatok álljanak rendelkezésre a tendenciák feltárása végett. Egy kutatócsoport olyan, olcsó és kis energiaigényű kamerát fejlesztett ki, amellyel ezt meg lehet oldani, így sok millió, vulkánok közelében élő ember számára válik jobbá az előrejelzés esélye.

A gázok, főként a kén-dioxid a vulkán mélyén zajló folyamatokról árulkodnak, a mérésükhöz már kb. 2 évtizede megszülettek az első olyan, ultraibolya tartományban érzékelő kamerák, amelyeknek azonban bonyolult és igen drága (legalább 20 ezer dollár) a működtetése, ráadásul ezzel a hosszú távú mérések nem megoldhatók. Épp emiatt igen kevés működik állandó jelleggel a vulkánokon, ahol szükség volna rá.

Egy nemzetközi kutatócsoport pont emiatt fejlesztette ki azt a kamerát, amellyel mindezek a problémák átléphetők, a kamera terveit és tesztméréseinek eredményeit a Frontiers in Earth Science folyóiratban tették közzé. A fejlesztésről a kiadóvállalat számolt be.

Az eszköz és a napeleme a Kilauea nevű hawaii vulkánon Forrás: Frontiers in

„A kameránkban olyan szenzor van, mint az okostelefonokban, azonban ultraibolya tartományra is érzékennyé módosítva, s ezzel képessé válik a kén-dioxid érzékelésére” – mondta el Dr. Thomas Wilkes, a kutatás vezetője, a Sheffieldi Egyetem környezeti földtudományi szakembere. A kamerájuk 5000 dollárba kerül, ami negyede a korábbi árának, számos alkatrésze 3D nyomtatással készült, ez is segítette a költségek lefaragását. Emellett arra is ügyeltek, hogy a kezelése, az adatok kinyerése felhasználóbarát módon történjen, ez is segíti, hogy minél többen tudják használni majd. A kamera energiaigénye fele a korábbi rendszerének, így olyan helyszíneken is használni lehet, hol kevés napenergia áll rendelkezésre, a kamerát kiszolgáló napelemek is kisebbek és így olcsóbbak.

Az eszközt két vulkánon, a chilei Lascar, és a hawaii Kilauea gázkibocsátásán tesztelték, ez utóbbi helyen folyamatosan mér is a kamera – korábban csupán 3 vulkánon volt állandó kén-dioxid mérő kamera.

A kutatók e mérési módszer korlátaira is rámutattak: a működésük derült időben, kék égi háttérrel hatékony igazán, s akkor, ha a kiáramló gáz merőleges a kamera látómezejére.