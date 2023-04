Különös zöld jelenséget észleltek Japán egén

A Fudzsi hegyén működő automata meteorfigyelő kamera rögzítette azt a különleges, mozgó zöld vonalakból álló fénylést 2022. szeptember 16-án, amelynek okára a kamera üzemeltetője, Dajcsi Fudzsii igencsak kíváncsi volt, ugyanis sose látott korábban még hasonlót – számolt be a NASA. Alaposabban megvizsgálta a zöld nyomokat a videóban, s kiderült, hogy a sávok mozgásával szinkronban egy zöld pontocska is felvillant a felhők közt. Gyanús volt, hogy valamilyen műhold lehetett az, ezért a műholdak adatbázisait átnézve megkereste. Így jutott el a NASA ICESat-2 műholdjához, amelynek ezen az éjszakán volt egy átrepülése a kérdéses területen. Miután az adatokkal és a felvétellel a közösségi médiában is előrukkolt, felkeltette a NASA műhold-üzemeltető szakembereinek figyelmét is. Tony Martino, az ICESat-2 egyik szakembere elmondta, hogy ez volt az első olyan alkalom, hogy földi felvétel készült a műholdjukról munka közben. „Ahhoz, hogy lásd a lézert, igazán pontosan a megfelelő helyen kell lenned, a megfelelő időben és a megfelelő körülmények közepette” – mondta Martino. A meteorfigyelő kamera videóját lassítva is megnézhetjük:

Az ICESat-2 Föld körüli pályáról lézere (ez voltaképp egy lidar) segítségével méri a felhőzet, a jégborítás és a felszín kiterjedését egy-egy átrepülés sávjában. Ennek során, bizonyos felhőzettípus esetében (ez esetben alacsonyan elhelyezkedő felhőkről volt szó), a lézerfény kissé szóródhat a felhőkön. Pusztán ennek köszönhető, hogy láthatóvá vált!

A videó születésekor ezt mérte a műhold. A zöld függőleges vonal jelzi azt a pontot, ahol a meteorkamera állt, felismerhető a nagy magasságban (felül) lévő felhőréteg, és a határozottabb vonalat alkotó alsó felhőréteg is. Forrás: NASA / Tony Martino

Az átrepülés során végzett mérések adataiból kiderült, hogy két felhőréteg is volt ekkor a helyszín felett, egy nagy magasságban, egy pedig alacsonyan – az utóbbi volt a felelős a látványosságért. Martino hozzátette, fontos tudni, hogy igen gyenge, ártalmatlan ez a lézerfény. Ha valaki pontosan a műhold alatt állva belenéz, akkor annak kb. olyan fényhatása van, mintha egy sima fényképező vakuját megvillantanák tőle jó száz méterre. Eddig még csak két alkalommal sikerült megörökíteni a világon e műhold áthaladását, azonban ez rendkívül nagy kihívást jelent, csak akkor sikerülhet, ha pont megfelelőek a légköri körülmények.

A felvételen bejelölve a fényeket, talán könnyebben látható, mit is érzékelt a japán kamera. Forrás: NASA / Daichi Fujii/Hiratsuka City Museum

Ebben volt kiváló a japán égi helyzet a nem túl vastag, de a lézer fényét már szórni képes felhőzetével. A felvételen több zöld sávot is láthatunk, a műhold összesen hat lézert használ, ezekből a legnagyobb fényű (a 3-as lézer) adta a legfényesebb csíkot, a többi csak halványan kivehető. Maga a műhold apró pontként látszik a legkisebb csíkok közelében. A csíkok azért nem nyílegyenesek, mert a felhők, amik láthatóvá teszik őket, maguk sem egyenletesek.

Az ICESat-2 műhold mérései segítségével derül fény olyan adatokra, mint például a grönlandi jégsapka olvadásának mértéke, vagy épp a sarki óceánok felszíni jégborításának kiterjedése.