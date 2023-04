Szoftverfrissítést kapott a Curiosity marsjáró

2023. április 3–7. között a Curiosity munkáját felfüggesztették, a tudományos mérések és a fotózás egyaránt szünetelt, amíg a földi irányítás feltelepítette rá az új, összességében mintegy 180 egyedi pontján frissült irányító szoftvert. A frissítés leginkább szükséges részét a kerekek mozgatásának módja képezi, nemcsak hatékonyabbá és gyorsabbá válik a rover, hanem a kerekeire nehezedő erők is csökkennek, így azok kevésbé kopnak.

A frissítés egyes részei igen egyszerűek, és például a rover által a földi irányításnak hazaküldött üzenetek tartalmát érinti. Más részei egyszerűbbé teszik azt a kódot, amit már számos alkalommal toldozgattak a rover 2012-es landolása óta.

A Curiosity ezentúl képes gurulás közben hatékonyabban „gondolkodni”, így ügyesebben kerülheti ki az akadályokat, köveket, homokos területeket. A 11 éves rover egészen másként navigál, mint fiatalabb kollégája: minden egyes akadály előtt meg kell állnia, körbemérni a lehetséges útvonalat, majd megtervezve azt újra elindulhat. A Perseverance azonban már kapott egy navigációs számítógépet, amelynek segítségével mindezt út közben végezheti el, vagyis nem kell újra és újra megállnia „gondolkodni” a megfelelő útvonalon. A Curiosity új szoftvere azt gyorsítja fel, ahogy a rover körbefotózza magának a lehetséges útvonalakat, ezzel pedig hosszabb időt tud magával a haladással tölteni. Jonathan Denison, a Curiosity irányító mérnöki csapatának feje elmondta: „Ettől sem fog olyan gyorsan menni, mint a Perseverance, de az útszakaszok közti eddigi egy-egy perces megállások idejét pár pillanatra lehet csökkenteni. Azzal, hogy kevesebbet áll a rover, a napi energiafelhasználását is csökkenteni lehet. Bár már közel 11 éves a rover, új ötletekkel még mindig tudunk javítani a tudományos munka számára rendelkezésre álló energiamennyiségen.”

A kerekek kopásait, sérüléseit egy korábbi szoftvermódosítás javította: amikor a rovernek át kell gurulnia egy-egy kövön, a kő alakja és mérete alapján határozza meg a sebességét. A most felküldött új szoftver azt teszi lehetővé, hogy kevesebbet kell kormányoznia a rovernek e folyamat során, így pedig tovább csökken a kerekekre nehezedő teher. „Ezt voltaképp még a Spirit és az Opportunity idején találtuk ki, jó, hogy most végre megvalósulhatott” – tette hozzá Denison.

Az új szoftver könnyebbé teszi a földi irányítók munkáját is, akiknek időről időre egy több száz parancsból álló tervvel kell előrukkolniuk. Emellett könnyebbé válik a kisebb módosítások feltelepítése is, de még a robotkarját is hatékonyabban fogja mozgatni a rover, és precízebben tartja majd az árbóc tetején lévő „fejét”.