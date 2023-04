Végül is miért illatosítják magukat az orchideaméhek?

Az elméletek között, talán az a legismertebb, hogy a nőstényeket csábítják így magukhoz, de elképzelhető, hogy a többi hím elriasztását szolgálja, illetve az is, hogy nászajándékként adják át párzáskor a nőstényeknek. Egy újonnan, a Current Biology folyóiratban közzé tett kutatási eredmény szerint a hímek vonzerejét és szaporodási sikerét fokozza a parfüm.

A méh hátsó lábán külön szerv szolgálja az illatok gyűjtését, ez az „illatzseb”, amelyet a fotón a lábszár kitüremkedéseként láthatunk. A méh a párzási rituálé során, amint azt a kutatók korábban már kimutatták, e zsebeiben hordozza magával a begyűjtött illatokat. Az új kutatásban kísérleteket végeztek a méhekkel Floridában, az ott is meghonosodott közép-amerikai Euglossa dilemma nevű fajjal. A frissen kikelt (illatot még nem begyűjtött) állatokat 15×15×4 méteres röpdékben helyezték el, egyszerre egy nőstényt, és két hímet – az egyik hím nem rendelkezett illatanyagokkal, a másik a teszt előtt lehetőséget kapott a gyűjtésre. Ezután megfigyelték, hogy melyik hímmel párzott a nőstény, ezt több tucat, egyenként kiválasztott hímmel és nősténnyel is vizsgálták.

„A vadonban rendkívül ritkán lehet megfigyelni az orchideaméh párzását, és a legtöbb kísérletben is szinte lehetetlen őket rávenni erre” – magyarázta Thomas Eltz, a bochumi Ruhr Egyetem kutatója, a vizsgálatok egyik vezetője. Emiatt használtak különösen nagy méretű röpdét, rendezték azt be a méhek kedvenc tápléléknövényeivel, valamint az egyes hímek számára elérhető illatanyagokkal.

A méh hátsó lábán lévő kitüremkedésen nyíl jelzi a zseb nyílását. Forrás: inaturalist

A megfigyelt 27 párzásból 26 esetben az illatot a nadrágzsebében cipelő hímeket választották ki a nőstények – a fennmaradó esetben pedig kiderült, hogy bár a hím a kontroll, illatmentes csoportba tartozott, az mégis tudott magának illatot lopni, ilyesmit a vadonban is megfigyeltek már. Később a megfigyeléseket „apasági tesztekkel” is megerősítették, az utódok genetikai vizsgálatával.

Ez azt jelentette, hogy egyértelművé vált, az illatanyagokat a nőstények elcsábításához használták fel a hímek, az illatok jelenléte váltja ki a nőstényekben a párzási viselkedést.

Mintegy 250 fajuk van az orchideaméheknek (Euglossini), Latin-Amerikában igen fontos beporzói az orchideáknak, számos orchideafaj kizárólagosan e méhekre hagyatkozik, erről kapták közkeletű nevüket is. Ezek az orchideák nemcsak különleges formájú virágot hoznak miattuk, de ők állítják elő azokat az illatanyagokat is, amelyeket aztán a hím méhek zsebre vágva elvihetnek magukkal a randevúikra. A hím a mellső lábain lévő szőrszálakkal gyűjti be az illatanyagot, majd azt a hátulsó lábán lévő zsebszerű szerkezetbe helyezi el. Később, az udvarlás során a szárnyai verdesésével a zsebből áramló illatanyagokból a hím körül valóságos illatfelhő alakul ki. Nemrégiben derült ki, hogy a vaníliaorchideának nem a virágját, hanem az illatos termését látogatják e méhek, és a magvak terjesztésében van szerepük.