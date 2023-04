Világszerte egyformává válik a táj az inváziós növények hatására

Számtalan, ártalmatlannak tűnő növény, amelyeket az emberek a kertjeikbe ültetnek, az idő múlásával, gyorsabban vagy lassabban inváziós fajjá válhat. Azonban, ha még ez nem is történik meg, a dísznövények egyformává alakítják a környezetünket, mindegy, hogy a világ mely pontján is élünk, egyre többször találkozunk pontosan ugyanazokkal a növényekkel. Egy újonnan, a Global Change Biology folyóiratban közzé tett új-zélandi kutatás szerint a klímaváltozás tovább ront ezen a helyzeten azzal, hogy az addig nem inváziós növények számára is lehetővé teszi azt, hogy elszabadulva tömegessé váljanak.

A kutató szerint sokkal nagyobb odafigyeléssel, tudatosan, illetve törvényi szabályozással lehet ezen segíteni. Például azokat a növényfajokat, amelyeket eddig a nyilvános területekre (pl. parkokba) ültettek és idegenhonosak, le lehet váltani helyi, őshonos növényekre. Szerencsére a világ számos pontján jó ideje törekednek már arra, hogy legalább a közterületeken őshonos növényzettel találkozzon az ember.

A kutatók véleménye szerint fontos lenne, hogy a kertészetekben ne lehessen olyan növényeket árusítani, amelyek hajlamosak a kivadulásra, terjedésre, például sarjak képzésével.

Emellett meg kell akadályozni, hogy újabb és újabb idegen fajok kerüljenek be egy országba, és itt most kimondottan a kertészeti divatokról van szó. Új-Zéland egyes részein van olyan törvényi előírás, hogy az ingatlantulajdonosok bizonyos telekméret felett kötelesek egy-egy helyi, őshonos fát ültetni, illetve őshonos növényeket telepíteni az utak mellé. Hasonló szabályozást a világ más pontjain is be lehet vezetni, és csak az élelmiszer-termelés céljával ültetett idegen eredetű növények képezhetnének ebből kivételt.

A leghatékonyabb persze az lenne, ha az emberek maguk is megértenék a helyi, őshonos növényzet fontosságát, és önként, szabályozások és tiltások nélkül törekednének arra, hogy ilyen fajokkal díszítsék környezetüket.

Ebben a kertészeteknek is partnerré kell válniuk, és persze szükség van ismeretterjesztésre is azzal kapcsolatban, hogy mely fajokat hova érdemes ültetni egy őshonos kertben.