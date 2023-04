Új fajok, melyeket a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai írtak le

Mint a Magyar Természettudományi Múzeum az MTI-hez eljuttatott közleményében olvasható, az intézmény muzeológus kutatóinak egyik legfontosabb feladata a gyűjteményekben őrzött példányok tudományos feldolgozása és az ennek során elért tudományos eredmények közlése.

A múzeum legtöbb gyűjteményében ez a munka a gyakorlatban a feldolgozatlan példányok meghatározását jelenti. Időről-időre a szakértő munkatársak a tudomány számára még ismeretlen fajokat fedeznek fel és írnak le.

A taxonómiai kutatómunka során a szakemberek a múzeumi gyűjteményi példányok és a legkülönfélébb nyelveken és korokban született fajleírások áttanulmányozásával bizonyosodnak meg arról, hogy valóban egy mostanáig ismeretlen élőlény példányaival van dolguk, majd a nemzetközileg elfogadott előírásoknak megfelelő tudományos leírással és elnevezéssel egy szakfolyóiratban publikálják az új taxont.

A közlemény szerint 2022-ben a múzeum 17 kutatójának összesen 82 úgynevezett „tudományra új faja”, egy alfaja és 18 új nemzetsége jelent meg tudományos szakfolyóiratok lapjain. A leírt 82 tudományra új faj közül 75 állat, kettő növény, négy zuzmó, egy pedig fosszilis életnyomfaj. Az új állatfajok többsége rovar.

A Makranczy György által leírt új, dél-amerikai holyvafajok. Feltűnően rövid szárnyfedőjük van, ami alá így is remekül be tudják hajtogatni második pár hártyás szárnyukat. Forrás: mttmuzeum.blog.hu

A múzeum rovarászai 52 tudományra új fajt jegyeztek: 19 fürkészdarázsfajt, 12 boglárkalepkefajt, nyolc holyvafajt (a bogarak népes táborába tartozó, jellegzetes és különleges kinézetű rovarok), három szitkárfajt (üvegszárnyúlepke-faj), három bagolylepkefajt és két lisztesfátyolkafajt. Az eddigiek jelenleg is velünk élő (recens) rovarfajok, ezek mellé társulnak a múzeum paleontológusai által leírt, már kihalt, mezozoikus rovarfajok: három darázsfaj, egy pattanóbogárfaj és egy csótányfaj.

A nem rovar recens gerincteleneket négy új televényféregfaj képviseli, a kihaltakat pedig nyolc csigafaj, hét pörgekarúfaj és egy pókfaj.

A közlemény szerint a gerincteleneknél jóval ritkább az új gerinces állatok felfedezése, a múzeum kutatói évről-évre mégis megörvendeztetik a világot néhány új gerincessel is. 2022-ben az intézmény munkatársai három tudományra új, ázsiai denevérfajt és az alpesi gőte egy hazai alfaját írták le.

A növényekkel kapcsolatos eredményeiket két új, fosszilis, jura időszaki növényfaj képviseli: az egyik a magvaspáfrányok, a másik a fenyőalakúak csoportjába tartozik.

A se nem növény, se nem állat taxonokból a szakemberek négy új zuzmófajt és egy fosszilis életnyomfajt írtak le.

„Az új taxonok földrajzi eloszlása szépen tükrözi a múzeum biodiverzitás-kutató tevékenységének a Kárpát-medence kutatása melletti hagyományos, esetenként már évszázados múltú erősségeit: Ázsia középső, keleti és déli részei mellett Afrika zoológiai kutatása is erősen magán viseli az MTM szakembereinek névjegyét. Amerika taxonómiai kutatásában általában kisebb a szerepünk, mint az Óvilágéban, de a 2022-es évben e téren is jelentős eredmények születtek” – olvasható a közleményben.