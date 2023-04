Megfelelő sportmelltartóval javulhat a futás

A futás, kocogás a legkönnyebben gyakorolható sportok közé tartozik, egészségügyi és mentáli hatásai pozitívak, azt pedig a legtöbb kocogó, futó tudja, hogy a jó felszerelés, pl. a futócipő sokat javít a teljesítményen, és megelőzheti a sérüléseket is. Azonban a futáshoz nemcsak cipőt kell ölteni, hanem a nőknek melltartót is.

A Frontiers in Sports and Active Living szakfolyóiratban egy amerikai kutatócsoport tárta fel a jó sportmelltartó hatásait a futóteljesítményre. Korábbi kutatások már fbizonyították, hogy a jó támasztást adó melltartó nemcsak a keblek rázkódását befolyásolja, hanem pozitív hatással van a futóteljesítményre is, sőt, még az oxigénigény is csökken. A kutatásról a Frontiers in kiadóvállalat számolt be.

A kutatók szenzorokkal felszerelt tesztalanyokat vizsgáltak, így konkrét biomechanikai méréseket végeztek annak mozgásán, ízületei és izomzata működésén. A kutatás célja az volt, hogy e módon segítsék a futni vágyó nőket a sporthoz kötődő mellfájdalom csökkentésével.

Futópadon végeztek kísérleteket, és a térdízületre gyakorolt hatásokat mérték. A térdízület merevsége meghatározó a mozgásban, egy olyan biomechanikai mérőszám, ami azt jelzi, mennyire ellenálló a térdízület a mozgás közben rá gyakorolt erőhatásokkal szemben. A térdízület merevsége alacsonyabb oxigénfogyasztással, jobb teljesítménnyel és kevesebb, a futással összefüggésbe hozható sérüléssel jár.

A tesztek során minden sportoló mozgását mérték és kamerákkal is rögzítették. Forrás: Frontiers in

A kutatók 12 hobbifutót teszteltek, akik eltérő méretű melltartót hordtak, mindegyik futó kipróbálhatott egy erős tartást adó sportmelltartós, és egy olyat, ami inkább csak takar, mint tart. Kontrollként mindennemű melltartó nélkül is elvégezték a futótesztet az alanyok.

Minél jobb volt a melltartó támasztása, annál inkább merev a térdízület és annál kisebb volt az ízületek kimozdulása is. A számítások szerint a kontroll (melltartó nélküli) futáshoz képest a kis támasztású 2, a nagy támasztású 5 százalékkal erősítette a térdízület merevségét. Egy korábbi kutatásban a futóteljesítmény 7 százalékos növekedését kötötték a jó támasztású melltartóhoz.

„A vizsgálataink azt mutatták, hogy a jó melltartó nemcsak a mell mozgását, hanem a teljes test mozgáskompenzációit is befolyásolja” – magyarázta Douglas Powell, a kutatás vezetője. Hozzátette, ezek a kompenzációk okoznak sérüléseket, ezek csökkentik a futóteljesítményt, és ráadásul krónikus hát- és mellkasi fájdalmakhoz is elvezethetnek. A sportmelltartót nemcsak ruhaneműnek, hanem sportfelszerelésnek is kell kezelni, ami javítja a teljesítményt és hozzájárul a nők egészségéhez.