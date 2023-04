Algakísérletekkel az intenzívebb kávéízért

Kora tavasszal elkezdődik a laborban a talajoltó mikrobiológiai készítmények és az élő algát tartalmazó lombtrágya termékek előállítása. A fermentációval előállított készítmények elsősorban Kárpát-medencéből származó, őshonos, növényi növekedést serkentő mikroorganizmusokat tartalmaznak. Az élő algát és élő baktériumot tartalmazó talajoltó és lombtrágya termékek, segítenek abban, hogy a termesztett növények jól fejlődjenek, ellenállóak és vitálisak legyenek, valamint megőrizzék tápérték tartalmukat.

„Sokat hallunk arról, hogy a boltokban vásárolt paradicsomok íze már nem az igazi; a gabonafélék beltartalmi értékei csökkennek. Megjelent a minőségi éhezés fogalma is. Ahhoz, hogy elegendő és megfelelő minőségű élelmiszert állítsunk elő, nélkülözhetetlen a modern agrártechnológiai eljárások alkalmazása melyek kiegészítik a jól tervezett trágyázást és növényvédelmet. Ez az állítás érvényes a kávéra is” – magyarázza Bódai Viktória, PhD, a Fermentia Mikrobiológiai Kft. K+F vezetője.

Minden cserje jól jár

Ma már tudjuk, hogy a mezőgazdaságban előállított termékek minőségében az egyik legfontosabb hozzáadott érték a talaj, a talaj minősége, mely a talaj mikrobiális közösségéből is adódik. A mikróbák megmaradása és diverzitásuk a talajban nélkülözhetetlen a többi élőlény fennmaradása szempontjából is. A talajbaktérium készítmények és mikrobiális lombtrágyák ebben a folyamatban nyújtanak segítséget. A talaj kezelésére használt baktériumtrágyák alkalmazásával csökken a műtrágyafelhasználás, a növények vitálisabbak, így ellenállóbbak a növénypatogén kórokozókkal szemben, vagyis alacsonyabb vegyszerterhelésre van szükség, nő a terméshozam és nem mellesleg a termés beltartalmi értékei is javulnak, így ízletesebb, jobb minőségű lesz a végtermék is.

Laboratóriumi munka, növénykísérlet, a termékalkotó algák és baktériumok hatásvizsgálata: Arabidopsis thaliana- lúdfű teszt növényen, petri csészében Forrás: Fermentia Kft.

A baktériumok áldásos hatása

Az algafajok fenntartása, szaporítása és sokrétű felhasználása régóta ismert, számos olyan növénykondicionáló készítmény kapható, melyek algakivonatot vagy élő algát tartalmaz. Ennek oka, hogy az alga a növény számára értékes, biológiailag fontos hatóanyagokat termel, mely támogatja a növény növekedését. A kutatók jelenleg többnyire a legelterjedtebb Chlorella algafajokkal dolgoznak, amelyek megtalálhatók természetes vizeinkben is.

A most kifejlesztett és már engedélyeztetett készítmény esetében komplex hatásról beszélhetünk, mely nem csak az algáknak, hanem a készítményben található PGPR baktériumoknak is köszönhető. A termékkel kezelt növény levelén keresztül a mikróbák közvetlen kapcsolatba kerülnek a növénnyel, ami ennek hatására ellenállóbb lesz a szárazsággal, a betegségekkel és stresszhatásokkal szemben.

Algafermentáció lombikokban. Forrás: Fermentia Kft.

Kávépalánták a laboratóriumban, 1 héttel a kezelést követően. A baloldali négy tő kávé növényt és a talajt BioFil algával kezeltek, a másik jobboldali négy tő kávé pedig a kezeletlen. Forrás: Fermentia Kft.

Íme, a végeredmény

Ezt a Magyarországon kifejlesztett és előállított terméket egy costa ricai kávéültetvényen is tesztelik, ahol több éve folytat kávétermelést Tóth Sándor. A professzionális kávépörkölő és barista kávéval kapcsolatban folytatott több évtizedes kutatásai rávilágítottak arra, hogy a jó minőségű ital elkészítése már a növény elültetésénél elkezdődik. Vagyis hosszú a folyamat, sok ember munkája, szakértelme van egy csésze kávéban. Tóth Sándor és a laboratórium együttműködése várhatóan a kávépiacon is változást fog eredményezni. Az alga és egyéb mikrobiológiai készítményeket korlátozás nélkül alkalmazhatják ökológiai gazdálkodást folytató farmerek is. A costa ricai, magyar tulajdonban lévő farm ideális természeti paraméterekkel rendelkezik, ezáltal megfelelő terepe lett a megfigyeléseknek.

„A terület vulkanikus hegyoldalon fekszik, ahol a napos órák száma és a páratartalom tökéletes az arabica kávéfajtáknak. A csapadék mennyisége optimális és a szél is kellően fúj, így a töveket szárazon tartva védi a cserjét a komoly kórokozóktól. Minden adott a tökéletes kávé termeléshez. A mikrobiológiai készítmények használata ezt igyekszik még fokozottabban támogatni.” A costa ricai ültetvényeken mind a talajbaktérium-trágya, mind lombtrágya készítmény tesztelése zajlik. Ugyan az első alga tartalmú lombtrágyával és talajbaktérium trágyával táplált kávébab még nem került forgalomba, várhatóan gazdagabb ízvilágot fog eredményezni a kávéfogyasztók számára. „A valódi, hosszútávú hatást csak a későbbiekben látjuk majd, amikor is a rendszeresen kezelt ültetvényrészen számszerűsíthető a termésnövekedés, a vegyszer- és műtrágyahasználat csökkenése, és reményeink szerint a kávé ízvilágának gazdagodása” – bizakodik Bódvai Viktor.

Az első visszajelzések biztatóak. Az alkalmazott területen a kávécserjék zöldebbek, egészségesebbek, a növényi szövetek megvastagodtak, a növény ellenállóbb lett. A terméshozambeli különbségeket illetően csak a következő szüret után lesznek számszerű adatok.