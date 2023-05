Parányi ártalmas anyagok a Balatonban

Bizonyossá vált, hogy a Balatonban is vannak 50-100 µm-es mikroműanyagok, amelyek bejuthatnak a nagy vízibolha tápcsatornájába – tették közzé a MATE és az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói tanulmányukban, mely a Science of the Total Environment szaklapban jelent meg. A mikroműanyagok ráadásul nemcsak önmagukban jelentenek problémát, hanem a gyógyszermaradványokkal együtt kedvezőtlen élettani hatásaik vannak e gerinctelen élőlényekre.