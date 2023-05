Mesterséges intelligencia segíti a nyelvtanulást

A Zürichi Műszaki Egyetem szakemberei fejlesztették ki azt az MI alapú, Quazel nevű applikációt, amellyel a nyelvtanulást szeretnék megkönnyíteni. Az MI felismeri, hogy a tanuló milyen szinten áll az adott nyelvből, és ehhez igazítja a beszélgetéseit, a szóhasználatot és a mondatszerkezeteket.

A nyelvtanulás leghatékonyabb módszere, ha a képzett nyelvtanárral társalogva sajátítja el az idegen nyelvet valaki, ám ez nemcsak komplikált, hanem drága is. Alternatívát jelenthet a zürichi fejlesztésű applikáció, amelyet egy okostelefon segítségével bármikor és bárhol használhat a tanulni vágyó. A fejlesztők szerint a 21 nyelven tanító applikációjuk végtelenül türelmes is a tanulókkal. A szakemberek bárki számára elérhető módszert szerettek volna létrehozni, ezért fejlesztették ki a személyes nyelvoktató applikációt és chatbotot.

A korábbi nyelvoktató applikációk elsöprő többségben írásos kommunikáción és feladatokon alapultak, de amelyek élőszóban is képesek voltak kommunikálni, azok is csak előre megadott mondatokkal dolgoztak. Azonban a közelmúlt ugrásszerű fejlődése a chatbotok terén lehetővé tette, hogy a nyelvtanár-applikáció is hasonló fejlődésen essen át. A ChatGPT és a hozzá hasonló MI-k olyan nyelvi modellekkel dolgoznak, amelyeket felhasználva egy applikáció természetes hangzású társalgást folytathat a tanulóval. (Sokan még mindig úgy fújjuk az 1960-70-es évek már akkor elavult nyelvkönyveinek sablon, és legtöbbször a való életben használhatatlan mondatait egy-egy szituációban, mintha csak verset idéznénk…)

Forrás: ETH Zürich / Quazel

„A tanulók szinte bármiről társaloghatnak az MI-alapú tanárral, az éttermi rendeléstől kezdve a kedvenc sportjukon át filozófiai kérdésekig. Ha pedig nyelvtani hibát követnek el, vagy elvétenek egy szót, az app azonnal korrigálja azt” – magyarázta Philipp Hadjimina, a fejlesztő cég vezetője, az egyetem egykori hallgatója. A beszélgetést általában az app kezdi egy kérdéssel, és a tanulóval folytatott beszélgetés során az app alkalmazkodik annak nyelvi szintjéhez, és annak megfelelően válaszol.

A legnagyobb kihívást a nyilvánosan elérhető nyelvi modellek (mint az OpenAI GPT4-e) „megszelídítése” jelentette, mivel e modellek már egész egyszerűen túl jók voltak, és a kezdők számára túl komplikált mondatokkal válaszoltak. Külön be kellett tanítaniuk arra, hogy miként hangzik egy kezdő nyelvtanuló által megfogalmazott mondat, s miként lehet erre helyesen reagálni. Meg kellett találni az egyensúlyt a túl nagy számítási igényű modellek és a költségükben kedvezőbbek között is.

A szakemberek elmondták, hogy a Quazel applikáció prototípusának 2 nap alatt 50 ezer ember lett a felhasználója, ez pedig a népszerűséget, és a jövőbeli siker reményét is jelenti a fejlesztőknek.