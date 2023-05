Túzokfelmérés a levegőből

Magyarország területén található a túzok legnagyobb egybefüggő európai fészkelőhelye: a Körös-Maros Nemzeti Parkban, a Hortobágyon, a Nagykunságon, a Nagy-Sárréten és Apajon. A második világháború előtt 12 000 egyedre becsülték a hazai állományát, de az elmúlt évek vizsgálatai alapján már csak kevesebb, mint másfél ezer példány él.

Így látszanak a túzokok egy nagy magasságú repülőgépes fotogrammetriai felvétellel készült képen. Forrás: Bakó Gábor – Interspect Kft

A centiméteres felbontású ortofotó-mozaik lehetőséget ad a vegetáció foltjainak pontos rögzítésére. Ilyen részletesség mellett mind a lehatárolás, mind pedig az azonosítás nagyságrenddel megbízhatóbb a terepi, illetve a kisebb felbontású távérzékeléses megoldásoknál. Forrás: Interspect – HRAMN

A túzok, bár pulyka nagyságú, de jól repül, szárnyfesztávolsága 2,5 méter is lehet Mivel a hátának rejtő színe vöröses árnyalatú barnássárga, fekete és világos harántsávokkal, magas vegetációban nagyon nehéz felfedezni. A nagyobb gabona- és lucernatáblák tökéletesen elrejtik, és él is ezzel a lehetőséggel, rejtőzködő életmódot folytat. Ezért a korábbi légi egyedszámlálási kísérletek sorra kudarcot vallottak. Ezért fordultak a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai az Interspect csoporthoz, akik 2009 és 2012 között nagy terepi felbontású légi felmérési eljárást dolgoztak ki, így akár 600 méter terep feletti magasságból is tudnak nagy területekről centiméteres, sőt részletesebb ortofotó-térképet készíteni.

Lényeges, hogy ilyen magasságban a repülőgép többszöri áthaladása sem zavarja meg a madarakat vagy más nagy testű állatokat.

Túzokfelmérés Csanádalbertinél Forrás: Interspect

Mindössze egy óra leforgása alatt mintegy 6 négyzetkilométerről készültek felvételek, ezekből 1,3 centiméteres terepi felbontású orotfotó-mozaik készült, mely a kiértékelés után, az egyedek tartózkodásának koordinátáival a természetvédelmi szakemberekhez kerültek. Ezek az adatok segítenek a túzokállomány felmérésében és a madarak védelmében.