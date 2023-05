A macskák a szemüknek hisznek, nem a fülüknek

Az emberrel élő társállatok, mint a kutya vagy a macska, az évezredek alatt olyan kommunikációt fejlesztettek ki velünk, ami eltér attól, ahogy a fajtársaikkal viselkednek. Számtalan társállat ráadásul több időt tölt ember társaságában, mint fajtársaival. Egy francia kutatócsoport arra volt kíváncsi, hogy a macskák az emberrel való kommunikációjuk során milyen érintkezési módot preferálnak, vagyis miféle emberi jeleket vesznek figyelembe.

Ehhez egy Bordeaux-ban és egy Toulouse-ban lévő macskás kávézó „legénységét” vizsgálták meg, összesen 12 cicát, a vizsgálataik eredményét az Animals folyóiratban publikálták. A kutatás során készített videókat elemeztek, amelyekben a cicák és a kísérletekben dolgozó emberek közti valamilyen interakciót lehetett látni. Ezeket reggelente, a kávézók nyitása előtti időben vették fel, amikor még nem voltak vendégek a kávézóban, csak a gazdi és a kísérletben dolgozó két szakember volt jelen. A 12 cicáról 48 videó készült, összesen 4 eltérő kommunikációs módszert próbáltak minden cicával.

Kiderült, hogy a macskák sokkal előbb reagáltak a számukra idegen ember közeledésére, és mentek oda hozzá, ha annak vizuális jelei voltak, mint amikor csupán szóltak hozzájuk a kutatók, vagy akkor, amikor se mozdulattal, se hanggal egyáltalán nem kommunikált a kutató a cicával. A szóbeli kommunikáció során a cica nevét mondták, vagy ciccegtek neki, de közben nem néztek rá és nem is nyúltak a cica felé, ekkor a 12 cicából 7 ment oda. A másik esetben viszont például kinyújtotta a kezét a kutató a cica irányába és rá is nézett – ekkor 10 cica ment oda az emberhez a 12-ből.

Az is kiderült, hogy a cicákat bosszantotta, ha ott volt a kutató a közelben, de nem próbált velük kapcsolatba lépni semmilyen kommunikációs módszerrel – se látható, se hallható módon. Ilyenkor a cicák a kényelmetlen érzéseiket farokcsóválással fejezték ki, azonban még ebben az esetben is a cicák fele elég kíváncsi volt ahhoz, hogy odamenjen a kutatókhoz! Negyedik módszerként azt is megvizsgálták, mit tesz a cica, ha beszéddel és látható jelekkel egyaránt kommunikál vele a kutató.

A kutatók a kísérletek előtt azt hitték, hogy a cicusok sokkal inkább reagálnak majd a hívásokra, ciccegésekre, mint más kommunikációs módozatokra, ám az állatkák másképp gondolták. Ezzel azt mutatták meg, hogy – legalábbis egy idegen emberrel – sokkal inkább a vizuális jelekre figyelnek, mint a hangokra. (Ez a cica szemszögéből talán logikus is, hiszen a mozdulatok számára többet elárulnak az ember szándékáról, mint a szavak.) A kutatók úgy vélik, hogy sokkal inkább kellene a cica számára látható, vizuális módszereket alkalmazni, ha kommunikálni szeretnénk velük, különösen akkor, ha idegen cicákkal tennénk ezt.