Neandervölgyi gének is formálták orrunkat

Az Afrikán kívüli népesség 1-4 százalék neandervölgyi gént hordoz, mivel elődeink keveredtek a rokon faj tagjaival. Az elmúlt évtizedekben számos részlet kiderült már erről a speciális genetikai örökségről, egy újonnan, a Communications Biology folyóiratban közzé tett kutatási eredmény az orrunk alakját befolyásoló neandervölgyi génről számolt be.

A kutatók egy olyan gént találtak, amelynek hatására hosszabbá válik az orrunk, és amit feltehetően a hidegebb klímához alkalmazkodás hozott létre. A szakemberek úgy vélik, hasznunkra válhatott ez a gén, hisz sikeresen átörökítették elődeink nekünk, számtalan generáción át.

A kutatás során közel 6500 fő, különféle származású latin-amerikai ember genomját vizsgálták, majd összehasonlításul egy európai, egy kínai és egy afrikai, szintén több ezres mintán is vizsgálatot végeztek. Az alanyok esetében nemcsak a géneket, hanem az arcukról készült fotókat is felmértek, különös tekintettel az arc méretarányaira, az egyes anatómiai részek, mint az ajkak, a szemek vagy az orr közti távolságokra. Ez lehetőséget adott arra, hogy felmérjék, vajon az arc alakja és egyes gének közt fennállhat-e kapcsolat. E módszerrel 33, az arc arányaival, alakjával összefüggésbe hozható genetikai régiót azonosítottak, majd az összehasonlító mintaként szolgáló emberek esetében 26 meglétét igazolni is tudták.

Egy gén, az ATF3 esetében azt sikerült kimutatni, hogy az amerikai őslakosok és a kelet-ázsiai népességhez tartozóknál ez, a neandervölgyiektől örökölt gén, az orr hosszával függ össze. Ez a gén ugyan jelen tudásunk szerint nem kötődik magának az arcnak a fejlődéséhez, azonban egy másik, e folyamatokba beleszóló gén működése befolyásolja. Ezek számos, az arc kialakulása és fejlődése során lejátszódó folyamatba is beavatkozhatnak. A kutatók úgy találták, hogy a hosszabb orrért felelős génváltozatot a neandervölgyiektől örökölték az érintett emberek.

Az orr segíti a belélegzett levegő hőmérsékletének és páratartalmának szabályozását, és az orrunk alakja az eltérő klímaviszonyokhoz alkalmazkodás eredménye, a kérdéses neandervölgyi eredetű gén pedig az Afrikát elhagyó, s hidegebb tájakat meghódító modern ember számára előnyös orrformát jelenthetett.

A kutatási eredményhez nagyban hozzájárult, hogy ezúttal nemcsak a megszokott európai (vagy európai származású) népességet vizsgálták, hanem számos más régióét is. Enélkül nem derülhetett volna fény erre a genetikai örökségre, ami egyébként az európaiakból gyakorlatilag hiányzik.