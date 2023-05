Virágos kertből a fazékba

A becslések szerint 1944/45 telén 20-25 ezer holland halt meg alultápláltság miatt, különösen az ország nyugati részének városaiban, mivel az élelmiszer-szállítás ellehetetlenült. Miután a holland vasutak dolgozói szabotálták a náci vasúti csapatmozgásokat, büntetésként a nácik az élelmiszer-szállítást akadályozták meg.

Az egy főre eső elfogyasztott energia 1800-ról 500 kilokalóriára zuhant 1944 májusa és 1945 februárja közt, s az éhínség a kisgyerekeket s a kismamákat se kímélte – hosszú távú egészségügyi következményeket hagyva maga után. Egy 16 éves balett-táncos tanuló 170 centi magas és mindössze 40,8 kiló volt, későbbi visszaemlékezésében elmondta, hogy asztma, sárgaság, vérszegénység, ödéma és más betegségek sújtották, az alultápláltság miatt. Ő is, és sokan mások (például a híres színésznővé lett Audrey Hepburn is) a tulipánhagymáknak köszönhetően élték túl ezt a korszakot, számolt be a The Conversation.

Amikor már szinte semmi élelmiszer nem maradt, a holland kormány a tulipánhagymák fogyasztását javasolta a lakosságnak. Mivel a háború miatt a virágpiac sem működött, a rengeteg hagyma ott állt, senki se ültette el őket. E hagymák keményítőben gazdagok (sokkal gazdagabbak, mint a látszatra igen hasonló vöröshagyma), táplálóak, s a kormány döntését követően az élelmiszerboltok árusították őket.

Még recepteket is közöltek például a lapokban: „Egy edénybe tölts vizet, vágd ketté a hagymát, és távolítsd el a csíráját. Eztán gyorsan reszeld le a hagymát, lehetőleg közvetlenül az edénybe, mert hamar elszíneződik. Bár a tulipánhagyma keményítőben gazdag, mégsem fogja úgy besűríteni a levest, mint a liszt, inkább pehelyszerűen a víz tetején úszik majd. Ha van otthon currypor, egy csipettel adj a leveshez, adj hozzá egy kis olajat vagy zsírt, és persze a sóról se feledkezz meg.” E levesből egy tányérral (2,5 deci) mindössze 81 kcal energiát biztosított a fogyasztójának… A leves csak az egyik recept volt, ezen felül tulipánhagyma-pürét, sült tulipánhagymát, különféle zöldségekkel főzött tulipánhagymát, sőt, még édességeket is ajánlottak az élelmiszer-hatóságok a háború utolsó hónapjai során. A tulipánhagymából őrölt lisztet megpirítva a pótkávékhoz adagolták, mivel kellemesen diós aromát és sötét árnyalatot adott az italnak.

A tulipán azonban mérgező. Egy tulipalin A nevű vegyület van benne, ami a tulipánujj nevű allergiás bőrbetegséget is okozza (ezt ma a kertészek szó szerint a saját bőrükön érezhetik), a vegyület eredeti célja a talajban lévő gombafertőzések elleni védekezés. Nem minden típusú tulipán hagymája ehető, de amelyik igen, az is keserű lehet, és nyersen még ez is emésztőszervi problémákat okozhat.

Manapság már nem éhezők esznek tulipánt, hanem ínyencek. A szárított hagymákat megőrölve liszthez lehet adagolni, s kenyérbe sütni. A virágok szirmai is ehetőek, bár nem sok ízük van, ezeket salátákba szokás keverni, illetve cukormázba vontan édességként is fogyaszthatók (a porzókat és a bibét azonban nem lehet megenni!). Ma már számos ínyenc étterem tart tulipánból készült, azzal ízesített vagy díszített fogásokat, azonban e fogyasztásra szánt tulipánhagymák 5-7 év alatt nőnek megfelelőre, s a hagyma ára magasabb, mint a kaviáré.

Az anyai ágon holland származású Audrey Hepburn nevét a holland tulipánkertészek jóvoltából ma egy különlegesen szép tulipánváltozat is viseli, amelynek virága vakító hófehér.