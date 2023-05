A parkban vagy az erdőben használjuk többet okostelefonjainkat?

Vajon a szabadban töltött idő minden esetben azzal jár, hogy kevesebben használjuk elektronikus kütyüinket? Egy nemrégiben közzé tett kutatás eredménye alapján a helyszíntől függ.

Az Environment and Behavior folyóiratban számolt be egy nemzetközi kutatócsoport az okostelefon-használat és a természetben, szabadban tartózkodás közti kapcsolatról, az eredményeket a Eurekalert tudományos hírportál ismertette. A kutatásból az is kiderült, hogy a szabadban töltött idő nem csökkenti a kütyük használatát.

A kutatók 2 éven át követték 700 ember aktivitását okostelefonjuk segítségével. Ebből kiderült, hogy a városi parkok és hasonló területek felkeresése nemhogy nem csökkentette, hanem inkább növelte a készüléken töltött időt. Amikor viszont természetvédelmi területre vagy erdőbe ment a készülék tulajdonosa, lecsökkent a készülék használata.

„Míg a korábbi kutatások azt sugallták, hogy a városi parkokban tett rövid látogatás is digitális detoxként funkcionálhat, mi azt tapasztaltuk, hogy az üzenetküldés és a telefonálás valójában gyakoribbá vált. Igazából csak a hosszabb ideig tartó, természeti környezetbe, erdőkbe vagy természetvédelmi területekre tett utak vonták el az emberek figyelmét a képernyőktől és okostelefonjuktól” – magyarázta Kelton Minor, a kutatás vezetője.

A most elvégzett kutatás legnagyobb előnye, hogy pontos adatokon alapul. Eddig csak önbevallásos rendszerben kaptak információkat a szakemberek hasonló kérdésekben, most viszont az okostelefonok megőrzött aktivitási és helyadataiból nyerték ki ezeket – természetesen a résztvevő telefontulajdonosok teljes beleegyezésével.

A kutatók szerint a városi zöldfelületek a készüléktől való teljes elszakadás helyett inkább a társas kapcsolattartásra serkentenek, ezért lehetett több üzenetváltás és telefonálás a parkokban. Az a fiatal réteg, amelyik eleve a legtöbb időt tölti a készülékén, a valóban vad természeti területeken visszanyerhet valamit az elveszett szabad idejéből.